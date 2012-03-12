به گزارش خبرنگار مهر، کاظم دوست‌حسینی در نشست خبری امروز با خبرنگاران با بیان اینکه علیرغم اعمال شدیدترین تحریم‌های اقتصادی، بازرگانی و بانکی علیه ایران، صندوق ضمانت صادرات ایران با گذر از اهداف تعیین شده به رقم پوشش یک میلیارد و 210 میلیون دلار رسیده است، گفت: این پوشش‌ها رشد حدود 40 درصدی را در مقایسه با 870 میلیون دلار در سال 89 نشان می‌دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران افزود: صادرات 11 ماهه کالاهای غیرنفتی با 28 درصد رشد به 39 میلیارد دلار رسیده است که بدون در نظر گرفتن میعانات گازی و پتروشیمی که معمولا بدون پوشش صندوق صادر می‌شود، به 16.8 میلیارد دلار می‌رسد.

وی تصریح کرد: صندوق ضمانت صادرات ایران با پوشش بیش از 7 درصد از این بخش از صادرات، از اهداف مورد نظر پیشی گرفته است. این درحالی است که برنامه پوشش سال اول برنامه پنجم برابر 5 درصد در نظر گرفته شده بود که بر این اساس، تا سال پایانی برنامه به 10 درصد خواهد رسید.

به گفته دوست‌حسینی، یکی از شاخصه‌های اصلی یک موسسه بیمه اعتباری صادراتی، اثربخشی پویا در اقتصاد هر کشور است، بر این اساس، جبران خسارات ناشی از بدحسابی خریداران خارجی برای صادرکنندگان و یا پرداخت خسارات ناشی از عدم ایفاء تعهدات صادر کننده به سیستم بانکی در زمان مقتضی باید مدنظر قرار گیرد.

وی اظهار داشت: در این میان، صندوق در 11 ماهه نخست سال جاری با پرداخت بالغ بر 50 میلیون دلار خسارت به بانکها و صادر کنندگان ایرانی نقش حمایتی خود را به نحو شایانی ایفاء کرده است و این میزان خسارت در مقایسه با 28 میلیون دلار سال قبل، رشد 79 درصدی را نشان می‌دهد.

مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران خاطرنشان کرد: بالغ بر 90 درصد خسارات فوق الذکر، به دلیل عدم ایفاء تعهدات مالی صادرکنندگان به سیستم بانکی و کمتر از ده درصد آن ناشی از بدحسابی خریداران خارجی بوده است.

وی اظهار داشت: در 11 ماهه سال جاری، بالغ بر 37 میلیون دلار از خسارات وارده به صندوق بازیافت شده که این میزان در مقایسه با 14.5 میلیون دلار سال گذشته، رشد 57 درصدی را نشان می‌دهد.

دوست‌حسینی گفت: علاوه بر این، صادرکنندگان و سرمایه گذاران ایران، سیستم بانکی کشور به عنوان یکی از ذی‌نفعان اصلی خدمات ضمانتی صندوق محسوب می‌شوند. در واقع، ضمانت‌نامه‌های اعتباری صندوق بعنوان وثایق مورد نیاز صادر کنندگان برای ارائه به سیستم بانکی مورد استفاده قرار می گیرند.

به گفته این مقام مسئول در صندوق ضمانت صادرات ایران، صندوق در سال جاری با صدور حدود 495 میلیون دلار ضمانت‌نامه اعتباری، نقش مناسب خود را تضمین اعتبار صادر کنندگان نزد بانکها ایفاء نموده و این میزان صدور در مقایسه با آمار 232 میلیون دلار صدور ضمانت نامه اعتباری در سال قبل، نشانگر رشد 113 درصدی و حاکی از افزایش بی سابقه تعامل صندوق با سیستم بانکی کشور می باشد. در حقیقت صندوق 25 درصد از مجموع تامین مالی صادراتی نظام بانکی کشور را تحت پوشش قرار داده است.

وی، حمایت موثر از قراردادهای صدور خدمات فنی و مهندسی و پشتیبانی از انچام پروژه های بزرگ در بازارهای هدف توسط دستان توانمند مهندسین ایرانی را مورد توجه دانست و خاطرنشان کرد: حمایت از اینگونه پروژه‌ها غالبا شامل ساز و کارهای پیچیده بانکی و انعقاد قراردادهای تامین مالی میان دو کشور و حضور بانکهای عامل هر دو طرف بوده و مستلزم اخذ تضمین های کلان دولتی و بانکی از طرفهای خارجی است.

دوست‌حسینی ادامه داد: لذا به نظر می‌رسد تحریم‌های کشورهای غربی علیه ایران لا اقل در این زمینه تاثیر گذار باشد. اما جالب در سال جاری صندوق با صدور بالغ بر 313 میلیون دلار بیمه نامه میان و بلند مدت پیمانکاران و صادر کنندگان اینگونه خدمات را در برابر بروز انواع ریسکهای سیاسی و تجاری بیمه کرد.

این میزان صدور در مقایسه با 293 میلیون دلار سال قبل رشد 7 درصدی را شاهد است و سندی دیگر بر بی تاثیری تحریمها در این عرصه برای صندوق است و در حال حاضر نیز صندوق در حال مذاکره برای پوشش یک قرارداد بزرگ دیگر به ارزش تقریبی 120 میلیون دلار در یکی از کشورهای همسایه است که در صورت نهایی شدن آن در روزهای پایانی سالجاری مجموع پوششهای صندوق از صدور خدمات فنی و مهندسی به حدود 430 میلیون دلار خواهد رسید.

دوست‌حسینی از فعال سازی کارگزاران استانی خبرداد و گفت: صندوق ضمانت صادرات ایران در سال‌های اخیر با هدف تسهیل ارائه خدمات در استان‌ها و مشارکت بخش خصوصی نسبت به ایجاد شبکه کارگزاری‌های استانی اقدام کرده است. به طوریکه‌ در حال حاضر بیش از 30 کارگزاری در اکثر استان‌ها فعال هستند.

وی در خصوص افزایش سرمایه صندوق نیز گفت: یکی دیگر از اقدامات صندوق، پیگیری افزایش سرمایه شرکت است که به تازگی سرمایه صندوق طی دو مرحله به حدود 250 میلیارد تومان افزایش یافته است.

دوست‌حسینی گفت: این موضوع قابل تامل است که اگرچه صندوق در دوره اخیر به رکوردهای جدیدی از پوشش دست یافته، لیکن میزان صادرات تحت پوشش با توجه به استانداردهای جهانی 10 درصد ناکافی است که بر اساس برنامه راهبردی تنظیم شده مقرر شده تا پایان برنامه پنجم به سطح 10 درصد صادرات برسد.