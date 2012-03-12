سرمایه گذاری یک عبادت است/حل مشکل بیکاری نیازمند یک عزم جدی

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرحمان رستمیان پیش از ظهر روز دوشنبه در همایش بزرگ وحدت و همدلی در جمع قشرهای مختلف مردم دامغان در مسجد جامع این شهر گفت: همه باید مردم را تکریم کنیم و تسلیم قانون باشیم.

وی تصریح کرد: کشور باید دارای برنامه باشد و با برنامه ریزی بتوانیم کشور را اداره و به رشد و توسعه آن در تمامی ابعاد کمک کنیم.

منتخب مردم دامغان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بحث توسعه متوازن در کشور مهم و اساسی بوده و باید بتوانیم در این زمینه با ارائه برنامه گام های خوب برداریم.

وی خاطرنشان کرد: تنظیم برنامه افق 1404و برنامه 5 ساله پنجم یک کار مهم و ارزشمند است که باید همه به اجرای درست این برنامه ها کمک کنیم تا این برنامه ها که مورد نظر مقام معظم رهبری نیز هست به خوبی به نتیجه برسد.

رستمیان با اشاره به اینکه، جمهوری اسلامی ایران دارای موقعیت های جغرافیایی خوبی است، یادآور شد: باید کوشید از تمام توان و ظرفیت ها در جهت رشد و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برداشت.

وی مشکل بیکاری در کشور را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: حل مشکل بیکاری نیاز به یک عزم جدی دارد و تلاش برای حل این معضل نیاز به همراهی و همکاری همگان داریم.

منتخب مردم دامغان در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی افزود: اطاعت و پیروی از رهنمودهای رهبر انقلاب باید در کنار اجرای برنامه ها قرار گیرد تا با تاسی از رهنمودهای رهبری در اجرای بهتر برنامه ها موفق باشیم.

وی به انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: ملت ایران بار دیگر در حماسه عظیم12 اسفند نقشه های دشمنان را کور و دل رهبر و شهدا را شاد کردند.

وی تصریح کرد: حضور پرشکوه مردم در پای صندوق های اخذ رای نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به دشمنان که از ماه های قبل از انتخابات برنامه های را علیه ملت ایران طراحی کرده بودند فهماند که این ملت به یاوه گویی های آنان اعتنا نکرده و برای سرنوشت کشور خود نیاز به خط دهی بیگانگان ندارند و خود برای کشورشان تصمیم می گیرند.

رستمیان گفت: امیدواریم با تعهدی که به مردم دادیم پاسداری خوب برای این انقلاب و سرباز واقعی برای رهبری انقلاب باشیم و قانون را سرلوحه کار خود قرار دهیم تا پس از 4سال نمایندگی در مقابل مردم و خون شهدا سربلند باشیم.

این همایش با هدف تجلیل از حضور حماسی مردم دامغان در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از سوی منتخب مردم این شهر در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

در این همایش امام جمعه دامغان، مدیر کل آموزش و پرورش استان سمنان، روحانیت، مسئولین ادارات و نهادهای دولت و قشرهای مختلف مردم دامغان حضور داشتند.



