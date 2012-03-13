عملیات احداث سالن ورزشی دهستان "کاکان" آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد شفیعی در آیین کلنگ زنی این طرح افزود: این سالن چند منظوره در روستای "منصور خانی" کاکان در زمینی به مساحت یک هزار و 500 متر مربع و اعتبار 600 میلیون تومان احداث می شود.

وی با بیان اینکه این پروژه از پروژهای دور دوم سفر هیئت دولت به استان است، اظهار داشت: این پروژه در صورت تامین اعتبار لازم در اسفندماه 1391 به بهره برداری خواهد رسید.

شفیعی افزود: اعتبار اولیه این سالن 160میلیون تومان و از محل اعتبارات ملی است.

وی ضمن تقدیراز اهالی این روستا گفت: مردم ورزش دوست و فهیم این روستا زمینی را برای احداث این مکان ورزشی اهدا کرده اند.

مدیر کل ورزش و جوانان استان افزود: با وجود پیست اسکی کاکان و احداث این سالن ورزشی، شاهد رشد و توسعه ورزش در این منطقه خواهیم بود و این امر می تواند در شور ونشاط اهالی این روستا و جوانان تاثیر شایانی داشته باشد.