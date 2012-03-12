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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۳:۳۰

خورشیدی:

72 قاضی در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گلستان فعالیت دارند

72 قاضی در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی گلستان فعالیت دارند

گرگان - خبرگزاری مهر: نماینده تام الاختیار دادگستری کل گلستان در ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از حضور 72 قاضی در دادسراها و دادگستریهای استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فیض محمد خورشیدی ظهر دوشنبه در نشست معاون برنامه ریزی و توسعه دادگستری کل استان گلستان با اشاره به حضور پررنگ دادگستری در ایام نوروز به منظور حمایت از حقوق شهروندان گفت: در این ایام 72 قاضی دادسرا و اجرای احکام در دو شیفت صبح و عصر به صورت کشیک در حوزه های قضایی 18 گانه استان، به شکایات مسافران و پرونده های ورودی در این ایام، رسیدگی خواهند کرد.

وی اظهار داشت: در این ایام نماینده دادگستری کل استان به همراه اعضای کمیته حقوقی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی از موسسات و تاسیسات گردشگری و صنوف بازدید می کنند.

خورشیدی گفت: در صورت مشاهده هرگونه تخلف با این واحد ها طبق مقررات برخورد می شود.

وی همچنین تصریح کرد: تلاش می کنیم  به پرونده های مسافران نوروزی را به صورت فوق العاده و خارج از نوبت رسیدگی کنند.
 
وی افزود: این اقدام به منظور رفاه حال و افزایش رضایت مسافران نوروزی و تسریع در روند بررسی پرونده های آنان انجام می شود.
کد مطلب 1558247

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