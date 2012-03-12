اداره تعاون بناب جزو "10ده رای برتر" کشور شناخته شد

به گزارش خبرنگار مهر، صمد اخلاصی روز دوشنبه افزود: در ارزیابی عملکرد اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بناب در جریان چهارمین دوره مسابقه "رأی برتر" سال 90 ، این اداره از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی جزو "ده رأی برتر" در سراسر کشور قرار گرفت.

وی در ادامه تلاش مضاعف و اهتمام اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی شهرستان بناب به آرای صادره بر اساس قواعد و قوانین و مقررات کار و تأمین اجتماعی را از آیتم های انتخاب این اداره به عنوان "اداره برتر" در بین ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی کشور اعلام کرد.

اخلاصی با اشاره به اینکه در قانون کار و از سال 1387 وزارت متبوع اقدام به برگزاری مسابقه "رأی برتر" مراجع حل اختلاف در سطح کشور می نماید، بیان کرد: در سالهای گذشته آذربایجان شرقی نتوانسته بود شاخصها و معیارهای انتخاب آرای برتر را کسب نماید، ولی در سال جاری با انتخاب رأی این اداره به عنوان "رأی برتر در سال 90"، این عنوان نصیب استان آذربایجان شرقی شد.

رئیس اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی بناب تصریح کرد: همچنین در زمینه "رضایت مندی ارباب رجوع" به خصوص مراجعان به قسمتهای تشخیص و حل اختلاف، با برنامه ریزیهای انجام شده زمان رسیدگی به این پرونده ها به کمترین زمان ممکن کاهش یافته و آرای صادره نیز در حداقل زمان صادر می شود.