به گزارش خبرنگار مهر، در نخستین دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی شهر تهران، کارگاه‌هایی با هدف آموزش در برج میلاد برپا شده است. یکی از هنرمندان نقاش مشغول در کارگاه، محسن طاهری است که به دعوت سازمان زیباسازی شهرداری تهران در گذرگاه برج میلاد و در محوطه جلوی برج، در حال تکمیل نقاشی سه بعدی خودش است.



وی با اشاره به اینکه نقاشی سه بعدی نوعی جاذبه عکاسی است، می‌گوید: هر نقاشی باید از زاویه و نقطه دید مشخص و واحدی دیده شود، و گرنه چیزی جز یک نقاشی ناموزون نخواهد بود. زمانیکه نقاشی سه بعدی کشیده می‌شود، این سوال در ذهن مردم می‌آید که نقاش طرح را چگونه به شکل سه بعدی در می‌آورد؛ اما وقتی به آنها نقطه مورد نظر برای دوربین عکاسی نشان داده می‌شود، تصویر نهایی در دوربین به صورت سه بعدی جلوه‌گر شده واین موضوع برایشان بسیار جذاب است.



این هنرمند با تاکید بر اینکه در ایران نقاشی سه بعدی به‌عنوان هنری نوپا به حساب می‌آید، درباره اجرای این نوع نقاشی در سطح شهر و مشکلات و موانع آن توضیح می‌دهد: نقاشی سه بعدی دیواری با زمینی متفاوت است و هر کدام جذابیت‌های خودش را دارد. هم اکنون نقاشی‌های سه بعدی سطح شهر، صرفاً بعد دادن به نقاشی‌هاست و هیجان خاصی برای مخاطب ندارد. اما اگر طرح‌هایی جذاب و جدید که مردم را به خود جذب کند، بر دیوارهای شهرکه با چشم غیرمسلح دیده می‌شود، اجرا شود، به جلوه شهر کمک خواهد کرد.



به گفته طاهری، بسیاری از هنرمندان نقاش معتقدند که هنرشان متعلق به همه است، چون همه مردم نمی‌توانند به گالری‌های هنری بروند. بنابراین معتقدند هنر نباید محدود به گالری‌ها و مختص به قشری خاص باشد. هنر نقاشی سه بعدی در ایران هنوز به صورت وسیع اجرایی نشده است، اما هنرمندانی هستند که از این تکنیک در خلق آثارشان استفاده می‌کنند تا مناظر شهری را برای مردم جذاب‌تر کنند.



این هنرمند پس از سه روز برگزاری دوسالانه دیوارنگاری و گرافیک محیطی، موفق به کشیدن نقاشی سه بعدی در سطح زمین گذرگاه برج میلاد شد.