رئیس جمهور پنجشنبه به خوزستان سفر می کند

سید جعفر حجازی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: روز پنجشنبه رئیس جمهور و هیئت همراه وارد استان خوزستان می شوند تا چندین طرح و پروژه را افتتاح کنند.

وی افزود: البته به علت حجم بالای پروژه های استان، رئیس جمهور فرصت ندارد همه آنها را افتتاح کند و برخی از آنها برای سفر بعدی که برای فروردین ماه سال آینده برنامه ریزی شده، افتتاح می شوند.



حجازی عنوان کرد: در این سفر ورزشگاه 50 هزار نفری غدیر اهواز به عنوان زیباترین ورزشگاه کشور به بهره برداری می رسد. این ورزشگاه که 17 سال از مدت زمان آغاز به ساخت آن می گذرد در سه سال اخیر 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته و اکنون آماده بهره برداری است.



استاندار خوزستان عنوان کرد: افتتاح طرح مسکن مهر در شهرستان اندیمشک نیز از دیگر برنامه های سفر رئیس جمهور به خوزستان است. همچنین در این سفر قرار است پل هشتم اهواز به نام غدیر نیز افتتاح شود.



حجازی عنوان کرد: پروژه های دیگری نیز در این سفر توسط رئیس جمهور افتتاح خواهند شد.

