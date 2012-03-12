حضور 145نماینده برای رسمیت جلسه سؤال از رئیس جمهور کافی است

محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در واکنش به احتمال آبستراکسیون طرفداران دولت در جلسه سوال از رئیس جمهور اظهار داشت: در جلسه سوال از رئیس جمهور حتی اگر 145 نماینده نیز حضور داشته باشند جلسه از رسمیت خارج نمی شود چون مذاکرات جلسه مربوط به سوال از رئیس جمهور منجر به رای گیری نمی شود.

نماینده مردم چناران و طرقبه در مجلس شورای اسلامی افزود: ترک جلسه سئوال از رئیس جمهور به منظور از رسمیت انداختن این جلسه توهین به رئیس جمهور و مجلس است و به مصلحت نمایندگان نیست.

وی در عین حال با بیان اینکه سئوال از رئیس جمهور را در مقطع فعلی به مصلحت کشور نمی دانم، تاکید کرد: آبستراکسیون جلسه سوال از رئیس جمهور نه خدمت به دولت است نه خدمت به مجلس، این کار حرکتی غیر منطقی است مسئله سئوال از رئیس جمهور را حاشیه دار و بحرانی می کند.

این عضو هیئت رئیسه مجلس با بیان اینکه در صورتی که نمایندگان تا چهارشنبه از سوال از رئیس جمهور منصرف نشوند، جلسه سوال از رئیس جمهور به عنوان حق قانونی نمایندگان برگزار می شود، افزود: تنها در صورتی جلسه سوال از رئیس جمهور از رسمیت خارج می شود که تعداد نمایندگان حاضر در جلسه علنی روز چهار شنبه از 145 نفر هم کمتر باشد که این امر بعید و غیر ممکن است.

به گزارش خبرنگار مهر فاضل موسوی یکی از طراح سئوال از رئیس جمهور امروز در گفتگو با مهر از احتمال آبستراکسیون تعدادی از طرفداران دولت در جلسه سوال از رئیس جمهور و رایزنی های نمایندگان پارلمانی دولت با امضا کنندگان برای پس گرفتن سوال خبر داد.