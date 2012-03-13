طرح هجرت؛ الفبای سازندگی/ اعزام 44گروه جهادی به روستاهای خراسان جنوبی

به گزارش خبرنگارمهر، پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران یکی از مهم ترین روش هایی که جوانان خط امام برای عمران و آبادانی روستاها و مناطق محروم در پیش گرفتند بسیج سازندگی بود که پس از جنگ شور و اشتیاق این گروه ها برای سازندگی و ویرانی های ناشی ازجنگ افزایش یافت.

در حال حاضر پس از راه اندازی گروه های جهادی دانشجویی در سال 85 این طرح تحت عنوان طرح هجرت، رنگ و بوی دیگری به خود گرفته و گروه های داوطلب در تمامی ایام سال که آمادگی خود را برای این طرح اعلام کردند اعزام می شوند.

در این گزارش در خصوص طرح هجرت و حال هوای آن از جوانان پرسیدم جالب این بود که جوانان در ایام عید به جای حضور در کنار خانواده های خود با عشقی سرشار آماده خدمت رسانی به مردم در مناطق محروم بودند.

اعزام 44 گروه جهادی در ایام عید به مناطق محروم خراسان جنوبی

جانشین فرمانده بسیج سازندگی خراسان جنوبی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام 44 گروه جهادی طی ایام عید به مناطق محروم این استان خبر داد و گفت: این گروه ها متشکل از دانشجویان، بسیج محلات ومساجد هستند.

غلامرضا فلاحی اظهارداشت: دو گروه از این گروه های جهادی متشکل از 55 نفر از دانشجویان دانشگاه امیرکبیر بوده که به صورت گروه مهمان در مناطق محروم چاه داشی نهبندان و سرچاه عماری خوسف مستقر خواهند شد و در زمینه های فرهنگی، علمی، آموزشی و بهداشتی به مردم خدمت رسانی خواهند کرد.

جانشین فرمانده بسیج سازندگی خراسان جنوبی فرهنگ سازی، محرومیت زدایی، تمرین مدیریت و ولایت پذیری را مهم ترین نتایج حضور دانشجویان در مناطق محروم عنوان کرد.

فلاحی با بیان اینکه از این تعداد 14گروه اعزامی دانشجویی هستند، تصریح کرد: حضور جوانان به عنوان مدیران آینده کشور موجب آشنایی آنها با مناطق محروم شده و جهاد خدمت رسانی به وسیله جوانان در مناطق محروم را نوید می دهد.

ترویج فرهنگ ایثارمهم ترین هدف طرح های هجرت دانشجویی

عضو فعال طرح هجرت دانشجویی درگفتگو با مهر، ترویج فرهنگ را مهم ترین هدف طرح های هجرت دانشجویی دانست و گفت: طرح هجرت علاوه بر ایجاد پیشرفت و سازندگی در مناطق محروم موجب افزایش روحیه امید در مردم می شود.

عفت غلامی اظهارداشت: طرح هجرت علاوه بر روحیه ایثار که در دانشجویان ایجاد می کند موجب تقویت همدلی و همکاری در مردم مناطق محروم شده وموجب می شود آنها تلاش بیشتری برای آبادانی روستاها و مناطق خود انجام دهند.

عضو فعال طرح هجرت دانشجویی تصریح کرد: طرح هجرت تنها طرحی است که محدودیت زمانی و مکانی نداشته و دانشجویان از تمامی دانشگاه های کشوربه مناطق محروم اعزام شده ودر هر مقطع از سال که بخواهند می توانند در این طرح شرکت کنند.

عفت غلامی یادآورشد: فرهنگ، ایثار و بسیجی سه واژه مقدسی هستند که در طرح هجرت به وفور می توان آنها را یافت و اغراق نیست اگر بگوییم جهاد در راه سازندگی ادامه هشت سال دفاع مقدس و مبارزه با محرومیت ها است و این جهاد به قدری شیرین است که دانشجویان را در ایام عید از آغوش خانواده های آنان به مناطق محروم می کشاند.

طرح هجرت عاملی برای خودسازی دانشجویان است

عضو فعال طرح هجرت دانشجویی در گفتگو با مهر، حضور در مناطق محروم و آشنایی با نوع محرومیت مردم را راهکاری اساسی برای خودسازی دانشجویان دانست.

علی محمودی اظهارداشت: حضور در طرح هجرت در کنار دروس دانشگاه موجب می شود دانشجویان در بعد انسانی وعلمی به طور همزمان تقویت شوند و این خود مقدمه ای برای تربیت اشخاصی نظیر شهید چمران در دانشگاه ها است.

عضو فعال طرح هجرت دانشجویی با بیان این که طرح هجرت مهمترین آزمون تمرین مدیریت برای جوانان است، گفت: طرح هجرت یکی از مهمترین فرامین رهبری بوده و جوانان با لبیک گفتن به این فرمان رهبر صادقانه در مناطق محروم به ارائه خدمت به مردم می پردازند.

50 دانشجوی دانشگاه امیرکبیر برای اجرای طرح هجرت به خراسان جنوبی اعزام شدند

فرمانده ناحیه سپاه بسیج شهرستان بیرجند اظهار داشت: 50 نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر تهران در قالب اردوهای جهادی طرح هجرت به مناطق محروم استان در ایام نوروز اعزام می شوند.

سرهنگ موسی جوینده اضافه کرد: این گروه از تاریخ 27 اسفند ماه به منطقه علی آباد زارعی اعزام خواهند شد و تا هفتم فروردین در این منطقه حضور خواهند داشت.

وی به زمینه های فعالیت این دانشجویان اشاره کرد و بیان داشت: این گروه جهادی در زمینه های عمرانی، علمی، منابع طبیعی، علمی و آموزشی فعالیت خواهند کرد.

فرمانده ناحیه سپاه بسیج شهرستان بیرجند یادآور شد: همچنین سوم فروردین 91 دو گروه مجزا به روستاهای سلم آباد و نصر آباد اعزام خواهند شد و در ساخت خانه عالم فعالیت خواهند کرد.