فلزیابی که بمبها را تشخیص می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، جهان پوشیده از بمبهای عمل نکرده است که از عملیات خنثی سازی و یا مانورهای نظامی یا جنگهای مختلف به جا مانده اند. برای استفاده از زمینهایی که این بمبهای عمل نکرده در آنها دفن شده اند دولتها باید آنها را از زیر خاک بیرون کشیده و از کار بیاندازند و مشکل اینجا است که تفاوت قائل شدن میان یک بمب و قطعه ای فلزی معمولی یا یک زباله فلزی کار بسیار دشواری است.

دانشمندان دانشگاه ماساچوست برای رفع این مشکل تکنیکی به نام "القای الکترومغناطیسی دامنه زمان" یا TDEI ابداع کرده اند تا بتوانند زباله ها را از بمبهای حقیقی تشخیص دهند.

این ابداع مانند فلزیابهای معمولی از سیم پیچی برای ارسال امواج الکترومغناطیسی به عمق 15 متری استفاده می کند، این امواج پس از برخورد با شیئ درون آن طنین می اندازند و محققان می توانند با استفاده از سیگنالهایی که از جسم باز می گردد شکل جسم مدفون شده و توخالی بودن آن را تشخیص دهند.

بر اساس گزارش نیوساینتیست، دانشمندان هم اکنون در حال تکمیل این شیوه از بمب یابی هستند تا بتوانند دقت تشخیص آن را به 99.9 درصد برسانند تا به این شکل از میزان هزینه و خطر استخراج بمبهای عمل نکرده از اعماق زمین کاسته شود.