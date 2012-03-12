طرح توانمندسازی دختران روستایی در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدابراهیم افشاری پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، اظهار داشت: این طرح باید با پیش بینی برآورد اولیه اعتبار و تعداد افراد تحت پوشش به شورای برنامه ریزی استان تا پایان امسال ارائه شود.

وی بر تداوم طرح توانمندسازی دختران روستایی در سطح روستاها تاکید کرد و گفت: این طرح باید با تحت پوشش گرفتن تعداد بیشتری از روستاهای استان ادامه یابد.

افشاری با اشاره به اینکه این طرح بر مبنای نیاز جامعه هدف اعم از کارگاه های آموزشی مهارت زندگی، احکام و بهداشت در مناطق مختلف در دستور کار سال آینده قرار گرفته است، افزود: طی برنامه ریزی انجام شده این طرح با تحت پوشش قرار گرفتن هفت هزار نفر در مناطق روستایی استان اجرا خواهد شد.

وی در ادامه از اجرای طرح فرهنگی در مناطق ویژه، سکونت گاه های غیر رسمی و حاشیه شهرها خبر داد و گفت: در این طرح افراد آسیب دیده اجتماعی در مناطق ویژه شناسایی و از خانواده ها جدا می شوند و در مکانی مجزا آموزش های لازم در زمینه های آسیب های اجتماعی را فرا می گیرند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی معضلات اصلی در این مناطق را اعتیاد، سرقت و تکدی گری عنوان کرد و بیان داشت: در این راستا باید کارگاه های آموزشی با سطح بندی مناسب برای این افراد برگزار شود.

وی با اشاره به اینکه آسیب دیدگان اجتماعی در این مناطق شامل افراد مختلفی از باسواد و بی سواد و معتاد و غیر معتاد هستند، افزود: در این زمینه ضروری است آموزش ها نیز با زمان بندی مطلوب و برنامه ریزی جامع اجرا شود تا برای این افراد قابل درک باشد.

افشاری با تاکید بر اینکه اجرای طرح های این حوزه سنگین و هزینه بر است، تاکید کرد: طرح های حوزه آسیب های اجتماعی باید به صورت علمی ارائه و قابل دفاع باشند تا بتوانند اعتبار مورد نیاز را از شورای برنامه ریزی دریافت کند.

معاون سیاسی امنیتی استاندار خراسان جنوبی با تاکید بر اینکه اجرای کارگاه های آموزشی به صورت فشرده و کوتاه مدت در این مناطق خروجی مناسبی نخواهد داشت، یادآور شد: طرح های این حوزه باید با بررسی تمام ابعاد، کاربردی ارائه شود تا هزینه انجام شده در آن به صورت صحیح و با هدف مورد نظر مصرف شود.