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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۰

عباسی :

مصوبات جهاد اقتصادی استان زنجان 66 درصد محقق شده است

مصوبات جهاد اقتصادی استان زنجان 66 درصد محقق شده است

زنجان -خبرگزاری مهر: معاون برنامه ریزی استاندار ی استان زنجان گفت: در کمیته های 7 گانه ستاد جهاد اقتصادی ، 258 مصوبه وجود داشت که از این تعداد 159 مصوبه اقدام شده و 99 مصوبه در دست اقدام است که درصد تحقق مصوبات 66 درصد است .

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی ، افزود : با توجه به اینکه سال  90  به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد و راهبردهایی که مقام معظم رهبری فرمودند  در استان زنجان این راهبردها عملیاتی شد.

وی اظهار داشت: هدف از بیان کردن راهبردها  تنها تبلیغات نیست بلکه هدف این است که برنامه های راهبردی جهاد اقتصادی  عملیاتی شود .

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت :6 کمیته تخصصی ذیل جهاد اقتصادی در طول سال استمرار داشت که در این کمیته ها 51 مصوبه وجود داشت  و از این تعداد 43 مصوبه اقدام و 8 مصوبه در حال اقدام است و لذا درصد تحقق مصوبات 87,5 درصد بوده است .

عباسی تاکید کرد: با همکاری و مدیریت درست مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد ، روند پیشرفت پروژه ها نسبت به سال گذشته رشد داشته است .

وی افزود: در راستای توسعه استان در همه حوزه ها در سال آینده باید  برنامه ها و راهکارهای مناسب و کار شناسی شده   در دستور کار قرار  گیرد .


 

کد مطلب 1558260

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