مصوبات جهاد اقتصادی استان زنجان 66 درصد محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سعید عباسی ظهر دوشنبه در جلسه ستاد جهاد اقتصادی ، افزود : با توجه به اینکه سال 90 به نام جهاد اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری نامگذاری شد و راهبردهایی که مقام معظم رهبری فرمودند در استان زنجان این راهبردها عملیاتی شد.

وی اظهار داشت: هدف از بیان کردن راهبردها تنها تبلیغات نیست بلکه هدف این است که برنامه های راهبردی جهاد اقتصادی عملیاتی شود .

معاون برنامه ریزی استانداری زنجان گفت :6 کمیته تخصصی ذیل جهاد اقتصادی در طول سال استمرار داشت که در این کمیته ها 51 مصوبه وجود داشت و از این تعداد 43 مصوبه اقدام و 8 مصوبه در حال اقدام است و لذا درصد تحقق مصوبات 87,5 درصد بوده است .

عباسی تاکید کرد: با همکاری و مدیریت درست مدیران دستگاههای اجرایی عضو ستاد ، روند پیشرفت پروژه ها نسبت به سال گذشته رشد داشته است .

وی افزود: در راستای توسعه استان در همه حوزه ها در سال آینده باید برنامه ها و راهکارهای مناسب و کار شناسی شده در دستور کار قرار گیرد .



