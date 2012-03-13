دولت مجوز فعالیت کفاشیان به عنوان رئیس فدراسیون فوتبال را صادر کند

سیدجلال یحیی زاده درگفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص خطر تعلیق فدراسیون فوتبال کشورمان توسط "فیفا" اظهار داشت: از چندین ماه قبل از این موضوع اطلاع داشتیم که فدراسیون جهانی فوتبال برخلاف شعارهایی که سر می دهد به دنبال مسائل سیاسی است و براین اساس بدنبال بهانه‌ای است تا بحرینی ها را بجای ایران به مرحله نهایی انتخابی جام جهانی بفرستد.

وی با بیان اینکه کشورهای عربی بویژه کشورهایی مانند بحرین و قطر نفوذ زیادی در فدراسیون جهانی فوتبال دارند، گفت: وقتی قطریها با استفاده از نفوذ خود امتیاز میزبانی مسابقات جام جهانی 2022 را از "فیفا" می گیرند بحرینی‌ها هم می توانند برای صعود به مرحله بعد بازیهای جام جهانی با استفاده از مسئله دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال ، این فدراسیون را به حالت تعلیق درآورند.

رئیس هیئت تحقیق و تفحص از سازمان تربیت بدنی در ادامه با اشاره به بررسی مسئله تبانی بین تیمهای بحرین و اندونزی توسط "فیفا" گفت: فدراسیون جهانی فوتبال با این کار قصد دارد به افکارعمومی نشان دهد که نسبت به مسائل فوتبال درکشورهای مختلف حساس است و به همین دلیل موضوع تبانی بین تیمهای فوتبال بحرین، اندونزی را بررسی می کند.

وی با تاکید براینکه ما همیشه نسبت به انتخابات فدراسیون فوتبال منتقد بوده ایم، گفت: با اینکه با کفاشیان مشکل داشتیم اما بارها اعلام کردیم اگر کفاشیان در یک انتخابات آزاد رئیس فدراسیون فوتبال شود با کفاشیانی که در گذشته وجود داشته بسیار متفاوت خواهد بود چون می داند که دیگر حمایت قانونی اعضا پشت سرش است و این طور نیست که با سفارش کسی به این سمت رسیده باشد.

یحیی زاده با بیان اینکه انتخابات اخیر فدراسیون فوتبال انتخابات سالمی بود، گفت: باید این انتخابات را همگی به رسمیت بشناسیم و اگر احیانا مشکلی وجود دارد برای حل این مشکل راه قانونی آن را انتخاب کنیم تا متهم به دخالت دولت در انتخابات فدراسیون فوتبال نشویم.

وی افزود: البته راهش این است که دولت مجوز بدهد، چون دولت می تواند برای یک یا چند فدراسیونی که روسا یا سرپرست های آنها همگی بازنشسته هستند مجوز صادر کند.

عضو فراکسیون ورزش و جوانان مجلس خاطرنشان کرد: متأسفانه فدراسیون جهانی فوتبال بر خلاف همه شعارهایی که می دهد، نشان داده که به اشکال مختلف سیاسی عمل می کند و با همین سیاسی کاری ها می خواهند فوتبال ایران را به حالت تعلیق درآورد تا بحرین به مرحله بعدی صعود کند.

وی در خصوص موضعگیری مجلس در رابطه با خارج شدن فدراسیون فوتبال ایران از این بحران گفت: قرار است با اعضای فراکسیون ورزش و جوانان مجلس در این رابطه مشورت کنیم تا درصورت لزوم یک موضعگیری رسمی و اقدام عملی در این رابطه داشته باشیم.

یحیی زاده در ادامه در خصوص تغییر اساسنامه فدراسیون فوتبال توسط هیئت دولت نیزگفت: من تاکنون چنین خبری را نشنیده ام و بعید می دانم که دولت با این شیوه بخواهد اساسنامه فدراسیون فوتبال را دستخوش تغییر کند.