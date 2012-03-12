دیدار شیناواترا با مدیران ارشد شرکت های ژاپنی/ تایلند برای سرمایه گذاری امن است

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روزنامه بانکوک پست ، خانم یینگ لاک شیناواترا گفت : آنها همچنین تایید کردند که سرمایه گذاری های خود در تایلند را آنچنان که برنامه ریزی کرده بودند دنبال کرده و توسعه خواهند داد.

وی که پیشتر با نخست وزیر ژاپن دیدار کرده بود در آخرین روز از سفر رسمی 4 روزه خود به ژاپن، با مدیران ارشد 10 شرکت مهم ژاپنی مانندتوشیبا، هوندا، تویوتا و نیسان دیدار و گفت و گو کرد.

نخست وزیر تایلند ضمن ابراز تاسف برای صدمات وارد شده به شرکت های ژاپنی بدلیل سیل سال گذشته ، یکبار دیگر به شرکت های ژاپنی اطمینان داد که دولت تمام تلاش خود را خواهد کرد تا با مدیریت صحیح خطر سیل رفع گردد و سرمایه گذاران متحمل ضرری در این رابطه نشوند.

وی تاکید کرد که تایلند هنوز جذابیت خود را بعنوان محلی برای سرمایه گذاری حفظ کرده است.

پس از جاری شدن بدترین سیل در تاریخ پنجاه ساله تایلند بسیاری از کارخانه های خارجی از جمله خودرو سازان ژاپنی متضرر خسارت و در برخی موارد مجبور به تعطیلی موقت واحدهای صنعتی خود شدند.

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