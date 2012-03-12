مدیران خوزستان در سال آینده گره گشای کار مردم باشند

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن حیدری آل کثیر پیش از ظهر دوشنبه در شورای اداری استان خوزستان با اشاره به حماسه پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12 اسفندماه اظهار کرد: ما مردم قدرشناسی داریم و وقتی دیدند منافع کشور در خطر است با جان و دل به ندای رهبر لبیک گفتند و با شور بالا در صحنه انتخابات حاضر شدند.

وی با اشاره به اینکه انتخابات اخیر یکی از بهترین انتخابات برگزار شده در کشور است، گفت: جا دارد از مسئولان و مدیرانی که این انتخابات را برگزار کنند تقدیر و تشکر واز رسانه های مختلف به علت انعکاس حضور مردم و زمینه سازی برای شرکت مردم در انتخابات تقدیر کرد.



امام جمعه موقت شهرستان اهواز عنوان کرد: با توجه به اینکه مردم حجت را بر مسئولان تمام کردند، مسئولان نیز باید با کار و تلاش بیشتر در سال جدید گره گشای کار مردم باشند و زندگی را برای آنها سهل و آسان کنند.



آیت الله تاکید کرد: مدیران هم بدانند کار برای مردم نزد خداوند اجرا بالایی دارند و آنها علاوه بر اینکه به همشهریان خود خدمت می کنند آخرت خود را نیز آباد می کنند.

