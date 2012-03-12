اللهیاری مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی نمایشگاه کتاب تهران شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهمن دری رئیس شورای سیاستگذاری بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با صدور احکامی مدیران کمیته‌های مختلف آن را معرفی کرد.

«مهر» روز گذشته از برکناری حمید قبادی معاون اجرایی 6 دوره اخیر نمایشگاه و انتصاب داریوش رضوانی مشاور اجرایی معاون امور فرهنگی وزارت ارشاد به جای وی و همچنین نیکنام حسین‌پور (مسوول بُن کارت الکترونیک در معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) به سمت جانشین معاونت اجرایی نمایشگاه کتاب خبر داده بود که بهمن دری هم با احکامی که صادر کرده، بر این موضوع صحه گذاشته است.

این گزارش حاکی است مصطفی امیدی (مدیرکل دفتر مطالعات و برنامه‌ریزی معاونت امور فرهنگی)، یوسف افراش (سرپرست دفتر امور چاپ معاونت امور فرهنگی)، محمد حسنی (مدیرعامل بنیاد ادبیات داستانی) به سمت مشاوران رئیس نمایشگاه کتاب در امور طرح‌های فرهنگی٬ چاپ و راهبردی شدند.

دری همچنین در حکمی احمد کمالی‌نژاد (معاون دفتر مجامع معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) را به عنوان مدیر کمیته ناشران داخلی بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران منصوب کرده است.

محمد الهیاری (مدیرکل اداره کتاب معاونت امور فرهنگی) هم به عنوان مدیر کمیته نظارت و ارزشیابی این نمایشگاه منصوب شده است.

مسئولیت کمیته تشریفات بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران نیز بر عهده نورعلی خواجوند قرار گرفت.

بر اساس احکام صادر شده از سوی رئیس نمایشگاه٬ ‌اعضای کمیته برنامه‌ریزی و قراردادهای نمایشگاه کتاب تهران در سال 91 نیز منصوب شده‌اند.