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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۰

ابراهیمی در گفتگو با مهر:

44 میلیون تردد در راههای گلستان ثبت شد

44 میلیون تردد در راههای گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: در 11 ماهه سال جاری 44 میلیون و 671 هزار و 100 تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید .

یاسر ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از سامانه ترافیک آنلاین راهها در 18 محور مواصلاتی استان گلستان آمار کل تردد از ابتدای سال جاری تا پایان بهمن ماه تعدادی بیش از 44 میلیون بوده  است.

وی اظهار داشت: سهم وسایل نقلیه سنگین از این تردد ، تعداد پنج  میلیون و 77 هزار و 660  وسیله معادل 11 درصد کل تردد استان بوده است .

مدیر مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل اظهار داشت : متوسط نرخ جریان ترافیک در محورهای مواصلاتی دارای تردد شمار استان برابر 377  وسیله در ساعت بوده است.

وی عنوان کرد: بیشترین نرخ جریان  ترافیک مربوط به محور علی آباد – گرگان با  تردد 938  وسیله در ساعت بوده است .

ابراهیمی، سرعت تردد در شبکه راههای  دارای تردد شمار استان در مدت مذکور را 83 کیلومتر در ساعت عنوان کرد که نشان از روانی جریان ترافیک در سطح راههای استان بوده است .

کد مطلب 1558275

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