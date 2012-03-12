44 میلیون تردد در راههای گلستان ثبت شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مسئول مرکز مدیریت راههای اداره کل حمل و نقل و پایانه های گلستان گفت: در 11 ماهه سال جاری 44 میلیون و 671 هزار و 100 تردد در محورهای مواصلاتی استان به ثبت رسید .