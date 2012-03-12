موفقیت 190 درصد جهاد کشاورزی آذربایجان شرقی در صدور مجو مشاغل خانگی

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود محمدیان روز دوشنبه در جلسه کارگروه اشتغال بخش کشاورزی با بیان اینکه این سازمان با معرفی 4 هزار و 108 مورد طرح مشاغل خانگی مستقل با 136 میلیارد و880 میلیون ریال تسهیلات بانکی ، توانسته است 5/190درصد از سهم ابلاغی خود را مصوب نماید گفت : این سازمان با صدور مجوز به 17 مورد طرح مشاغل خانگی بصورت پشتیبان و معرفی 7 میلیارد و50 میلیون ریال تسهیلات بانکی ، توانسته است 157درصد از سهم ابلاغی خود را مصوب نماید.

وی با اشاره به اینکه مشاغل خانگی بخش کشاورزی رمزگشایی از قفل بسته بیکاری در آذربایجان شرقی می باشد افزود : مشاغل خانگی به عنوان یکی از اصلی ترین ظرفیت های ایجاد اشتغال درکشور مطرح شده است و با توجه به کارشناسی های صورت گرفته و نیازسنجی های به عمل آمده توسط کارشناسان سازمان ، پیش بینی می شود درسالهای آتی با پیگیری های اصولی مدیران ، صدها هزار فرصت شغلی خانگی در استان آذربایجان شرقی از قِبَل بخش کشاورزی ایجاد شود.

محمدیان با اشاره به اهمیت اشتغال دربخش کشاورزی از نوع کار خانگی گفت : باید فرهنگ سازی در این زمینه صورت بگیرد وآموزش های لازم به متقاضیان داده شود تا تسهیلات دریافت شده صرف رونق و تجهیز اشتغال موردنظر در بخش کشاورزی گردد و برای خرج و مایحتاج استفاده نشود.

وی با اشاره به اینکه کاهش بیکاری در استان باحمایت از مشاغل خانگی در بخش کشاورزی امکان پذیر است افزود : فرهنگ خوداشتغالی کشاورزی باید در بین مردم استان پررنگ تر شود تا آمار بیکاری در استان کاهش پیدا کند.

مدیرکل جهادکشاورزی استان با اشاره به اینکه رونق مشاغل خانگی در ایجاد شغل های جدید بسیار موثر است افزود : مشاغل خانگی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال ، نقش حلقه گمشده ای را ایفاء می کنند که حل ریشه ای معضل بیکاری در کشور و استان آذربایجان شرقی را خواهند داشت.

وی با اشاره به اینکه مدیریت جهادکشاورزی شهرستان آذرشهربا صدور مجوز به 764 مورد طرح مشاغل خانگی در بخش کشاورزی توانسته است 22 میلیارد و920 میلیون ریال تسهیلات به متقاضیان مصوب نماید افزود : مدیریت جهادکشاورزی درشهرستانهای آذرشهر، بستان آباد ، چاراویماق وکلیبربه ترتیب با9/509 درصد ، 8/422درصد ، 3/369درصد و 4/268درصد تحقق طرح های مصوب و سهم ابلاغی ، توانسته اند رتبه های اول تا چهارم استان آذربایجان شرقی را در بخش مشاغل مستقل از آن خود سازند.

محمدیان با اشاره به اینکه در سالجاری 71میلیاردو860 میلیون ریال اعتبار به مشاغل خانگی بخش کشاورزی استان ابلاغ شده بود افزود : به همت مدیران سازمان و مدیریت های جهادکشاورزی در شهرستانها توانستیم با معرفی . مصوب 136 میلیارد و880 میلیون ریال تسهیلات ، 5/90 درصد بیشتر از تعهدات خود در بخش مشاغل خانگی عمل نماییم.