خراسان شمالی آماده پذیرایی از مسافران نوروزی است

گل محمد الهی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: به منظور استقبال از زائرین آستان قدس رضوی و مسافرین نوروزی که از مسیر جاده آسیایی به ویژه از خراسان شمالی عبور می کنند، شهرداری های مرکز استان و سایر شهرهای خراسان شمالی تمهیدات لازم را برای پذیرایی از آنان تدارک دیده اند.

وی زیبا سازی شهرها، رنگ آمیزی دیوارها، شستشوی جداول و نصب تابلوهای راهنما در مبادی ورودی و خروجی شهرها و در مسیر تردد زائرین و مسافرین نوروزی را بخشی از تلاش های انجام شده برای استقبال از میهمانان نوروزی بر شمرد.

الهی افزود: هم اکنون 18 شهرداری در این استان، کار زیبا سازی شهرها و آماده سازی محل اسکان زائرین و مسافرین را برعهده دارند.

مدیرکل دفتر شهری استانداری خراسان شمالی همچنین از برپایی نمایشگاه های صنایع دستی در ایام نوروز خبرداد و گفت: با توجه به استقبال خوب مسافرین نوروزی از غرفه های صنایع دستی سال گذشته در این استان، با آغاز سال جدید، نمایشگاه های صنایع دستی در مبادی ورودی و خروجی شهرهای استان به ویژه شهر بجنورد بر پا خواهد شد.

وی یاد آور شد: برای رفاه حال مسافرین در این ایام، تمامی بخش های خدمات رسان در زیر مجموعه شهرداری های استان آماده ارائه خدمات به میهمانان نوروزی خواهند بود.

الهی، آماده باش 23 ایستگاه آتش نشانی ، 110 دستگاه آمبولانس و همچنین ارائه خدمات درون شهری توسط بیش از 1800 دستگاه تاکسی درون شهری و بیش از 2500 دستگاه آژانس را از دیگر خدمات شهرداری های این استان برشمرد و گفت: امیدواریم که این تلاشها به فراهم کردن زمینه رفاه و آسایش مسافرین و زائرین حرم رضوی بیانجامد و دستگاههای اجرایی استان زیر نظر ستاد دائمی سفرهای نوروزی خدمات شایسته ای را هم میهنان عزیزی که به این استان سفر خواهند کرد، ارائه دهند.

خراسان شمالی با جمعیت 843 هزار نفر، دارای 18 شهر است که بیش از نیمی از جمعیت این استان در مراکز شهری سکونت دارند.

