سهمیه سوخت تاکسیهای پایتخت تنها برای 17 روز کفاف می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی بافنده در مراسم نوسازی تاکسیهای فرسوده شهر تهران اظهار کرد: در مجموع پس از افزایش قیمت سوخت و برخی هزینه های دیگر ، هزینه رانندگان تاکسی از 13 هزار و 586 تومان در روز به 25 هزار و 129 تومان افزایش یافته ، این در حالیست که متوسط افزایش نرخ کرایه ها حدود 10 تا 11 درصد بوده و در واقع رانندگان تاکسی وضعشان نسبت به گذشته بدتر شده است.

وی ادمه داد: متاسفانه شاهد آن هستیم که پایین ترین کیفیت خودروها به رانندگان تاکسی ارائه می شود و به جای آنکه بهترین خودروها را به جای تاکسی در اختیار مردم قرار دهیم ، خودروهایی را به این کار اختصاص داده ایم که اصولا شرایط و استانداردهای لازم را برای استاندارد شدن ندارند.

وی افزود: یک راننده اتوبوس، خودرویی را که در اختیارش قرار دارد از پول خود نخریده اما راننده تاکسی باید خودرویی که برایش تعیین می شود و کیفیت لازم هم ندارد، از پول خود خریداری کند.

احمدی افنده به وعده رئیس جمهور مبنی بر بیمه شدن رانندگان بالای 50 سال سن اشاره کرد و گفت : متاسفانه هنوز این وعده محقق نشده و سازمان تامین اجتماعی نمی پذیرد که این افراد را تحت پوشش بیمه قرار دهد این درحالیست که اکثر این افراد بیش از 40 سال است که رانندگی کرده اند اما اکنون به رغم عدم توانایی جسمی و قرار نداشتن تحت پوشش بیمه مجبورند به کار خود با سختی ادامه دهند.

وی با انتقاد از کیفیت پایین خودروهایی که به عنوان تاکسی در شهر خدمات رسانی می کنند گفت: اگر خودروسازان نمی توانند و یا نمِ خواهند خودروی خوب و مناسبی را به عنوان تاکسی دراختیار مردم قرار دهند باید این امکان فراهم شود تا مانند اتبوس و مترو که از کشورهای خارجی وارد می شود، امکان ورود تاکسیهای با کیفیت و مدرن نیز ایجاد شود.

مدیرعامل سازمان تاکسیرانی تهران تصریح کرد: آنچه امروز به نمایندگی از همه رانندگان تاکسی از مسئولان خواستاریم این است که ضمن توجه به مشکلات رانندگان در بحث سهمیه سوخت، نسبت به اختصاص جایگاههای سوخت ویژه تاکسی به خصوص سوخت گاز اقدام شود و همچنین شاهد کیفیت بخشی به خودوروهایی باشیم که به عنوان تاکسی به رانندگان تحویل داده می شود.

وی همچنین در مورد مشکلات مسکن رانندگان گفت: علیرغم اینکه برای حل مشکل مسکن رانندگان تمهیداتی اندیشیده شده اما بسیاری از آنها حتی پول اولیه برای تامین مسکن مهر را هم ندارند و به اجبار در خارج از شهر و یا اطراف شهر مستقر شدند.