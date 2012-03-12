جهش بزرگ استان البرز با کلنگ زنی 38 پروژه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی بعداز ظهر یکشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج اظهار داشت: تا سال آینده سالن 6 هزار نفری کرج، استادیوم 5هزار نفری ساوجبلاغ و نظر آباد، سالن جانبازان کرج،4 سالن مختص ورزش باستانی در چهار شهرستان استان البرز با اعتبار بالغ بر 10 میلیارد تومان و نیز 19 سالن چند منظوره و چند استخر سرپوشیده درغالب 38 پروژه ورزشی افتتاح خواهد شد.
وی گفت: این کلنگ زنی ها نشان از جهش بزرگ در ورزش استان البرز خواهد داشت و این مهم هدیه رئیس جمهور محبوب و نیز خانواده سازمان ورزش و جوانان به ورزشکاران البرز است.
عباسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر نبود سالن دو ومیدانی استان البرز اضافه کرد: کمبود سالن اختصاصی دوو میدانی در استان البرز احساس می شود و مطمئن باشید در ساخت این سالن در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت که در در آینده کلنگ ساخت این پروژه زده خواهد شد تا خانواده این رشته ورزشی هم بتوانند در محیطی استاندارد و در فضای مناسب به ورزش بپردازند.
بازدید وزیر ورزش و جوانان از استادیوم بین المللی بیسبال
وزیر ورزش و جوانان و هیئت همراه از استادیوم بین المللی بیسبال بازدید کرد.
در دور چهارم سفر ریاست جمهوری، دکتر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، مهندس ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و ارباب جرائد از استادیوم بین المللی بیسبال بازدید کردند.
در این دیدار دکتر عباسی ابراز امیدواری کرد تا در آینده استان البرز را از نظر سالن و فضای ورزشی بی نیاز باشد.
عباسی از خوابگاه ورزشی و مجموعه بین المللی تنیس بازدید کرد
در دور چهارم سفر ریاست جمهوری به استان البرز ، وزیر ورزش و جوانان از خوابگاه ورزشی این استان در مجموعه ورزشی انقلاب اسلامی و همچنین مجموعه بین المللی تنیس بازدید کرد.
دکتر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، مهندس ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف و ارباب جرائد از نزدیک از خوابگاه ورزشی بازدید کردند.
خوابگاه ورزشی (هتل ورزشی) از سال آینده افتتاح خواهد شد و با افتتاح این خوابگاه، ورزش البرز می تواند میزبان مسابقات مهم بین المللی باشد.
وزیر ورزش و جوانان کلنگ بزرگترین زمین گلف استان البرز را به زمین زد
دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان کلنگ بزرگترین زمین گلف 60 هکتاری استان البرز را به زمین زد.
دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان در دور چهارم سفر ریاست جمهوری کلنگ بزرگترین زمین گلف را با حضور بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف و ارباب جرائد به زمین زد.
