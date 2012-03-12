جهش بزرگ استان البرز با کلنگ زنی 38 پروژه ورزشی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عباسی بعداز ظهر یکشنبه در مجموعه ورزشی انقلاب کرج اظهار داشت: تا سال آینده سالن 6 هزار نفری کرج، استادیوم 5هزار نفری ساوجبلاغ و نظر آباد، سالن جانبازان کرج،4 سالن مختص ورزش باستانی در چهار شهرستان استان البرز با اعتبار بالغ بر 10 میلیارد تومان و نیز 19 سالن چند منظوره و چند استخر سرپوشیده درغالب 38 پروژه ورزشی افتتاح خواهد شد.



وی گفت: این کلنگ زنی ها نشان از جهش بزرگ در ورزش استان البرز خواهد داشت و این مهم هدیه رئیس جمهور محبوب و نیز خانواده سازمان ورزش و جوانان به ورزشکاران البرز است.



عباسی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر نبود سالن دو ومیدانی استان البرز اضافه کرد: کمبود سالن اختصاصی دوو میدانی در استان البرز احساس می شود و مطمئن باشید در ساخت این سالن در دستور کار وزارت ورزش و جوانان قرار خواهد گرفت که در در آینده کلنگ ساخت این پروژه زده خواهد شد تا خانواده این رشته ورزشی هم بتوانند در محیطی استاندارد و در فضای مناسب به ورزش بپردازند.



بازدید وزیر ورزش و جوانان از استادیوم بین المللی بیسبال



در دور چهارم سفر ریاست جمهوری، دکتر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، مهندس ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و ارباب جرائد از استادیوم بین المللی بیسبال بازدید کردند.



در این دیدار دکتر عباسی ابراز امیدواری کرد تا در آینده استان البرز را از نظر سالن و فضای ورزشی بی نیاز باشد.



عباسی از خوابگاه ورزشی و مجموعه بین المللی تنیس بازدید کرد



دکتر محمد عباسی وزیر ورزش و جوانان به همراه بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، مهندس ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی ، کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف و ارباب جرائد از نزدیک از خوابگاه ورزشی بازدید کردند.



خوابگاه ورزشی (هتل ورزشی) از سال آینده افتتاح خواهد شد و با افتتاح این خوابگاه، ورزش البرز می تواند میزبان مسابقات مهم بین المللی باشد.



وزیر ورزش و جوانان کلنگ بزرگترین زمین گلف استان البرز را به زمین زد



دکتر عباسی وزیر ورزش و جوانان در دور چهارم سفر ریاست جمهوری کلنگ بزرگترین زمین گلف را با حضور بهروز منتقمی مدیر کل ورزش و جوانان استان البرز، ترکاشوند مدیر عامل شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی و کیکاوس سعیدی رئیس فدراسیون گلف و ارباب جرائد به زمین زد.