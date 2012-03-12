به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «بن‌‌لادن‌ها» نوشته استیو کول، نویسنده آمریکایی با ترجمه کیهان بهمنی رویکردی مستندگونه به زندگی خاندان بن لادن به ویژه اسامه بن لادن دارد و همه فعالیت‌های پیش از چاپ آن انجام شده و قرار است به زودی توسط انتشارات ثالث چاپ شده تا در نمایشگاه کتاب تهران عرضه شود.

این کتاب مجوز چاپ را دریافت کرده و با مطالبی درباره چگونگی شکل‌گیری حکومت سعودی‌ها و ارتباط آنها با خاندان بن لادن منتشر می‌شود. 60 صفحه از این کتاب مربوط به اسنادی است که در دادگاه‌های آمریکا و درباره پرونده‌های مختلف خاندان بن لادن و افراد مرتبط با آنها ارائه شده است.

کتاب دیگری که نشر ثالث آن را در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهد کرد، «چمدان» نام دارد که مجموعه داستانی از سرگی دوْلاتف نویسنده شهیر روسی است. این نویسنده تا به حال در ایران معرفی نشده است. «چمدان» شامل 8 داستان کوتاه است که دوْلاتف به خاطر فرارش از روسیه به آمریکا نوشته است.

این نویسنده و روزنامه‌نگار به دلیل ممنوعیت فعالیت روزنامه‌نگاریش در روسیه،‌ در سال‌های دهه 80 به آمریکا رفته و این کتاب را نوشته است. داستان‌های این کتاب درباره اسباب و وسایلی است که او در این سفر به همراه خود داشته است. هرکدام از اسباب درون چمدان دوْلاتف تبدیل به آیتمی برای نگارش این داستان‌ها شده‌اند. به عنوان مثال او لباس، جوراب یا چکمه درون چمدانش را بهانه قرار داده و داستانی خلق کرده است.

هر دو کتاب «بن‌لادن‌ها» و «چمدان» تا چندی دیگر توسط انتشارات ثالث منتشر شده و در نمایشگاه کتاب تهران عرضه خواهند شد.