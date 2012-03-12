روسیه 78 تن کمک بشردوستانه به سوریه می فرستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، وزارت امور غیرمترقبه روسیه با صدور بیانیه ای اعلام کرد: وزارت امور غیر مترقبه روسیه با همکاری وزارت خارجه و دیگر نهادهای دولتی قصد ارسال کمکهای بشردوستانه برای مردم سوریه را دارد.

در این بیانیه آمده است: دو هواپیمای حامل 78 تن کمکهای بشردوستانه روسیه برای ملت سوریه روز دوازده مارس به دمشق می روند.

وزارت امور غیر مترقبه روسیه بیان کرد: این کمکها شامل چادر، پتو، مواد غذایی کنسرو شده، غذای کودکان(شیر خشک)، ظروف و آشپزخانه های میدانی است.

شایان ذکر است که سرگی لاوروف وزیرخارجه روسیه دو روز قبل از توافق میان کشورش با کشورهای عربی درباره توقف خشونتها، مخالفت با دخالت خارجی، حمایت از ماموریت کوفی عنان، نظارت بی طرفانه و ارسال کمکهای بشردوستانه به سوریه خبر داده بود.