ایران نقش کلیدی در مبارزه با مواد مخدر در جهان دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مصطفی محمدنجار که صبح روز دوشنبه برای شرکت در پنجاه و پنجمین اجلاس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر (CND) وارد وین شده است، گفت: ایران در سال 2011 بیش از 500 تن مواد مخدر کشف کرده است و بر این اساس است که همگان اذعان دارند، جمهوری اسلامی ایران نقش کلیدی در مبارزه با مواد مخدر دارد.

وی افزود: بر اساس گزارش دفتر مقابله با مواد مخدرو جرم سازمان ملل متحد در سال 2011، جمهوری اسلامی ایران بالاترین میزان کشفیات تریاک (89 درصد) و هرویین ـ مرفین (41 درصد) در دنیا را به خود اختصاص داده است.

دبیرکل ستاد ادامه داد: جمهوری اسلامی ایران مهمترین نقش را در جلوگیری از قاچاق مواد مخدر به نقاط مختلف جهان دارد.

گفتنی است؛ پنجاه و پنجمین اجلاس کمیسیون مبارزه با مواد مخدر تا ساعاتی دیگر در وین آغاز می‌شود و پنج روز ادامه خواهد داشت و این اجلاس که امسال درمقر اروپایی سازمان ملل در وین برگزار می‌شود در دو بخش عملیاتی و جاری موضوعات مرتبط را بررسی می‌کند.

همچنین ارائه رهنمودها نسبت به وضعیت اداری و بودجه‌ای این کمیسیون -به‌عنوان شورای حکام در زمینه مواد مخدر و جرم، اجرای معاهدات بین‌المللی کنترل این مواد مانند تغییرات در حوزه مواد تحت کنترل، هیات بین‌المللی کنترل و همکاری بین‌المللی برای تضمین دسترسی به این مواد و داروهای روانگردان برای مصارف پزشکی و علمی و پیشگیری از انحراف، بخشی از موضوعات در دستور کار اعلام شده است و تمام مباحث این نشست نیز حول زمینه‌های کاهش تقاضا و عرضه مواد مخدر، مقابله با پولشویی و ارتقای همکاری‌های قضایی برای تقویت همکاری‌های بین‌المللی خواهد بود.