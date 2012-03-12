گیاهان بومی زاگرس در خطر انقراض هستند

رامین جاوید در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مراتع کوههای زاگرس در شهرستان بویراحمد رویشگاه بیش از دو هزار گونه گیاهی است که ۴۷۵گونه از این تعداد از نوع گیاهان دارویی هستند.

وی بیان کرد: بسیاری از این گونه های دارویی و خوراکی به دلیل برداشت بی رویه در خطر انقراض هستند.

جاوید اظهار داشت: متاسفانه امروزه به دلیل افزایش جمعیت و نگاه اقتصادی برخی از مردم به این گیاهان، شاهد برداشت بی رویه گیاهان خوراکی و دارویی در استان، جهت امرار معاش هستیم.

وی افزود: این برداشتها که در سطح وسیع و همراه با ریشه کنی این گیاهان صورت می گیرد، موجب فقیر شدن مراتع این شهرستان شده است.

رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمد عنوان کرد: برای جلوگیری از ریشه کنی گیاهان خودرو و برخورد با چیدن این گیاهان کمیاب، 20 گروه حفاظت منابع طبیعی از امروز در مراتع شهرستان بویراحمد مستقر شدند.

جاوید تاکید کرد: کسانی که اقدام به ریشه کنی گیاهان خود رو می کنند پس از دستگیری برای برخورد قانونی به مراجع قضایی تحویل داده می شوند.

وی بیان داشت: چیدن گونه های گیاهی در معرض انقراض به هر میزانی ممنوع است و با متخلفان برخورد قانونی خواهد شد.

رئیس منابع طبیعی شهرستان بویراحمد همچنین کوچ زودرس را از دیگر عوامل تخریب مراتع عنوان کرد و افزود: زمان تعیین شده برای کوچ عشایر به مناطق ییلاقی 20 اردیبهشت هر سال تعیین شده و تا قبل از این تاریخ از ورود هرنوع دام به مراتع شهرستان جلوگیری خواهد شد.