حاملان و استفاده کنندگان از موادمحترقه به شش ماه حبس محکوم می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: ایجاد شادی و نشاط در جامعه از اولویتهای مسئولان است اما باید توجه داشت که این حرکت باعث آزار و اذیت دیگران نشود.

وی ادامه داد: برابر قانون هرگونه خرید و فروش مواد محترقه و استفاده از آن 500 هزار تا 10 میلیون ریال جریمه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه مخالفتی با برگزاری آیین چهار شنبه آخر سال نیستیم یادآورشد: هیچگونه مخالفتی با برگزاری این آیین نداریم اما توجه به تامین امنیت و آرامش مردم را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده ایم.

القاصی مهر تصریح کرد: شادمانی مردم درچهارشنبه آخر سال ربطی به استفاده از نارنجکهای دستی، مواد آتش زا، فشفشه و مواد محترقه ندارد.

دادستان عمومی وانقلاب شیراز با اشاره به اینکه در گذشته قانونی برای مقابله با اینگونه رفتارهای خلاف قانون نداشتیم، تاکید کرد: براساس مواد قانونی مصوب سال 1352 با استفاده کنندگان از مواد محترقه برخورد می شد که جوابگوی نیازهای امروزی نبود اما با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون تازه در این زمینه ابلاغ و لازم الاجراست.

وی در خصوص راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به اینگونه تخلفات در شیراز افزود: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات چهار شنبه آخر سال ایجاد شده است.

القاصی مهر تصریح کرد: طی چند روز گذشته بیش از سه میلیون عدد مواد آتش زا در شیراز کشف و ضبط شد و در این راستا سه دستگاه خودرو و 11 نفر نیز دستگیر شده اند.