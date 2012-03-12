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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

در شیراز/

حاملان و استفاده کنندگان از موادمحترقه به شش ماه حبس محکوم می شوند

حاملان و استفاده کنندگان از موادمحترقه به شش ماه حبس محکوم می شوند

شیراز - خبرگزاری مهر: دادستان عمومی و انقلاب شیراز گفت: برابر قانون حاملان، توزیع کنندگان، فروشندگان ومصرف کنندگان مواد محترقه غیر مجاز از 91 روز تا شش ماه حبس محکوم می شوند.

به گزارش خبرنگار مهر، علی القاصی مهر ظهر دوشنبه در نشست خبری افزود: ایجاد شادی و نشاط در جامعه از اولویتهای مسئولان است اما باید توجه داشت که این حرکت باعث آزار و اذیت دیگران نشود.

وی ادامه داد: برابر قانون هرگونه خرید و فروش مواد محترقه و استفاده از آن 500 هزار تا 10 میلیون ریال جریمه دارد.

دادستان عمومی و انقلاب شیراز با بیان اینکه مخالفتی با برگزاری آیین چهار شنبه آخر سال نیستیم یادآورشد: هیچگونه مخالفتی با برگزاری این آیین نداریم اما توجه به تامین امنیت و آرامش مردم را در اولویت فعالیتهای خود قرار داده ایم.

القاصی مهر تصریح کرد: شادمانی مردم درچهارشنبه آخر سال  ربطی به استفاده  از نارنجکهای دستی، مواد آتش زا، فشفشه و مواد محترقه ندارد.

دادستان عمومی وانقلاب شیراز با اشاره به اینکه در گذشته قانونی برای مقابله با اینگونه رفتارهای خلاف قانون نداشتیم، تاکید کرد: براساس مواد قانونی مصوب سال 1352 با استفاده کنندگان از مواد محترقه برخورد می شد که جوابگوی نیازهای امروزی نبود اما با مصوبه جدید مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان قانون تازه در این زمینه ابلاغ و لازم الاجراست.

وی در خصوص راه اندازی شعبه ویژه رسیدگی به اینگونه تخلفات در شیراز افزود: شعبه ویژه رسیدگی به تخلفات چهار شنبه آخر سال ایجاد شده است.

القاصی مهر تصریح کرد: طی چند روز گذشته بیش از سه میلیون عدد مواد آتش زا در شیراز کشف و ضبط شد و در این راستا سه دستگاه خودرو  و 11 نفر نیز دستگیر شده اند.

کد مطلب 1558296

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