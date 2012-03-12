به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات بسکتبال قهرمانی آموزشگاه‌های استان قم با شرکت 12 تیم ناحیه چهار آموزش و پرورش برگزار شد و در نهایت با قهرمانی تیم دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) قم به پایان رسید.



این دوره از رقابت‌ها به میزبانی سالن شهید حسن امجدی منطقه معلم قم برگزار شد و امروز در حالی با برگزاری دیدارهای رده بندی و نهایی به پایان رسید که علاقمندان زیادی از دیدارهای پایانی این دوره از پیکارها دیدن کردند.



در حالی که چهار تیم آموزشگاه معلم، دبیرستان محتشم کاشانی، دبیرستان ماندگار امام صادق(ع) و دبیرستان صدر تیم‌های حاضر در مرحله پایانی این دوره از رقابت‌ها بودند، دو تیم دبیرستان‌های صدر و ماندگار امام صادق(ع) به دیدار نهایی راه یافتند و دیدار رده بندی نیز بین تیم‌های دبیرستان معلم و محتشم کاشانی به انجام رسید.



برتری تیم معلم در دیدار رده بندی و کسب مقام سوم



در تلاش برای کسب عنوان سوم این دوره از رقابت‌ها، تیم‌های بسکتبال دبیرستان محتشم کاشانی و آموزشگاه معلم در بازی رده بندی مسابقه جذابی را به نمایش گذاشتند که در نهایت این تیم آموزشگاه معلم قم بود که توانست با درخشش مهدی جنابان که به عنوان آخرین برادر خانواده بسکتبالی جنابان‌ها در قم به تنهایی موفق به کسب 24 امتیاز شد، با نتیجه 57 بر 54 حریف خود را شکست داده و عنوان سوم را به دست بیاورد.



اما در دیدار نهایی مسابقات بسکتبال قهرمانی آموزشگاه‌های منطقه چهار آموزش و پرورش شهر مقدس قم، تیم‌های بسکتبال دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) و دبیرستان صدر برابر یکدیگر به میدان رفتند که برنده این مسابقه تیم دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) بود.



برتری ماندگار در جدال نزدیک فینالیست‌ها برای کسب عنوان قهرمانی



در مسابقه پایانی نیز جدال جذاب و البته سخت و نفس گیری بین دو تیم مدعی قهرمانی برگزار شد که حتی تقابل نزدیک دو تیم نزدیک بود کار برای معرفی تیم قهرمان را به وقت اضافه بکشاند اما این اتفاق رخ نداد و تیم دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) با حساب 61 بر 60 به برتری رسید تا عنوان قهرمانی این دوره از رقابت‌ها را به خود اختصاص بدهد.



در دیدار نهایی بازیکن فوروارد تیم دبیرستان ماندگار امام صادق (ع) یعنی حامد زارعی نقش پررنگی داشت و با امتیازات بالا به کمک تیم خود آمد و در تیم دبیرستان صدر نیز حسین ایران‌پور بود که در پست سنتر خوش درخشید و در زیر سبد بسیار خوب بازی کرد.



در پایان این رقابت‌ها نیز به تیم‌های اول تا سوم مدال، حکم قهرمانی و هدایایی تقدیم شد، ضمن اینکه از امیرحسین روحی مدیر مدرسه معلم قم و همچنین حسن کریمی مسئولان برگزاری رقابت‌ها که در تلاش برای برگزاری این رقابت‌ها اقدامات زیادی انجام داده بود، تقدیر شد.

