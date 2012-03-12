همایش تجلیل از مجریان انتخابات نهم برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندار مانه و سملقان صبح دوشنبه در این همایش، ضمن قدردانی از مجریان و دست اندرکاران انتخابات گفت: حضور 74 درصدی مردم شهرستان مانه و سملقان در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، نتیجه بصیرت مردم و تلاش و همکاری تمامی دستگاه های اجرایی بوده است.

سید محمدرضا هاشمی افزود: مردم ولایتمدار شهرستان مانه و سملقان با بهره گیری از بیانات و رهنمودهای مقام معظم رهبری در روز 12 اسفند ماه، نقشه ها و تبلیغات سوء دشمنان نظام و انقلاب را خنثی و پایداری و صیانت از ارزش های اسلام و انقلاب را به رخ جهانیان کشیدند.

وی پیروی از آرمان ها و عقاید راستین انقلاب را از افتخارات ملت ایران دانست و گفت: رمز موفقیت انقلاب اسلامی در مسائل داخلی و خارجی، وفاداری به همین آرمان ها بوده است.

هاشمی خدمت صادقانه به مردم را از بهترین عبادات دانست و افزود: نمایندگان انتخابی مردم و سایر مسئولان باید در جهت خدمت صادقانه به مردم فهیم و زحمت کش خراسان شمالی نهایت توان خود را به کار گیرند.

دراین همایش، عوامل برگزاری انتخابات و جمعی از مسئولین اجرایی شهرستان مانه و سملقان حضور داشتند.