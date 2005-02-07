به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام والمسلمين ابوترابي كه در مسجد چهارمردان قم سخن مي‌گفت، با اشاره به اقتدار و استقلال سياسي جمهوري اسلامي، ايران را برنده مذاكرات اروپا دانست و گفت: به اين هم قانع نيستيم و اهداف بلندتري را دنبال مي كنيم.

ابوترابي با بيان اينكه قدرت نظامي آمريكا سه برابر قدرت نظامي تمام كشورهاي اتحاديه اروپاست، پرسيد كدام كشور مي‌تواند در مقابل سياست‌هاي آمريكا به عنوان تنها ابرقدرت كره خاكي موضع صريح اتخاذ كند.

وي افزود: اكنون هم كشورهاي اروپايي مي‌كوشند حضور ايران به عنوان يك قدرت تعديل كننده روابط بين المللي نقش ايفا كند.

حجت الاسلام ابوترابي با بيان اينكه براي تداوم انقلاب راهي جز حضور مردم در صحنه نيست و مردم با راي خود مسير حركت انقلاب را تعيين مي‌كنند، افزود: اگر از اين زاويه آسيب ببينيم، اين آسيب پايان شيريني دارد و قطعاً اگر به رسالت خويش عمل كنيم به دنبال مجالس ششم مجالس هفتم شكل خواهد گرفت.

وي با اشاره به اينكه انقلاب اسلامي بر 2 ركن اسلاميت و جمهوريت استوار است، گفت: عينيت پيوند دين و سياست با اصل قرآني ولايت فقيه در نظام جمهوري اسلام تحقق يافته است و اقتدار، امنيت كارآيي، توسعه سياسي، آزادي و مردم سالاري در نظام بر آمده از اصل ولايت فقيه است.

ابوترابي اسلاميت نظام را ثمره جمهوريت آن دانست و افزود: مردم چون در انديشه شكل گيري نظام اسلامي و عدالت مورد نظر انبيا هستند، در كنار نظامي ايستادند كه بر اين اصل استوار است.

وي با اشاره به اقتدار نظام سياسي جمهوري اسلامي در سايه 2 ويژگي اسلاميت و جمهوريت، ادامه داد: در منطقه‌اي كه با حضور مستقيم چكمه پوشان آمريكايي و اروپايي نا امني را تجربه مي‌كند، جمهوري اسلامي در قله امنيت بسر مي‌برد.

ابوترابي با اشاره به لزوم امانت داري و اعتماد به مديرانم گفت: اگر امروز جامعه مقداري از دولت فاصله گرفته، به دليل آسيب ديدن اين اعتماد است كه بايد اعتماد سازي كنيم و جامعه را به دست مديراني حفيظ بسپاريم.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين با اشاره به افزايش دانشجويان از 150 هزار نفر به 2 ميليون و 300 هزار نفر، گفت: اگر همين سرعت تداوم يابد، با انبوه مقالات دانشمندان در مجلات معتبر مواجه خواهيم بود؛ به نحوي كه در كمتر از 10 سال، از زير صفر در رده 10 كشور برتر دنيا قرار مي گيريم.

نايب رييس مجلس شوراي اسلامي همچنين گفت: بايد برنامه توسعه را از پنج سال افزايش دهيم تا با عمر 2 رييس جمهور همخواني داشته باشد.

وي در عين حال با بيان اينكه ما بر اساس داده‌ها برنامه ريزي مي‌كنيم نه اطلاعات، گفت: امروز دنيا بر اساس واقعيت‌هاي فرا علم كه برخي مترجمان از آن تعبير به حكمت‌ مي‌كنند، برنامه‌ريزي مي‌كند.