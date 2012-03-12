به گزارش خبرنگار مهر، پس از آنکه صبح امروز به دلیل بارش شدید برف در تبریز که همچنان نیز ادامه دارد صحبت‌هایی در خصوص لغو دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز و سپاهان اصفهان مطرح شد مسئول ورزشگاه یادگار امام تبریز از برگزاری این دیدار در ساعت مقرر خبر داد.

ناصر هوشیار به خبرنگار مهر گفت: با توجه به اطلاعاتی که از اداره هواشناسی در خصوص نامساعد بودن شرایط جوی در تبریز و احتمال بارش برف و باران در روز دوشنبه در یافت کردیم، از شب گذشته زمین چمن ورزشگاه یادگار امام را با نایلون تحت پوشش قرار دادیم تا این زمین چمن شرایط برگزاری دیدار تیم‌های تراکتورسازی و سپاهان را داشته باشد.

وی در همین خصوص افزود: خوشبختانه ناظر فدراسیون فوتبال نیز دقایقی قبل این موضوع را تایید کرد و این دیدار در ساعت مقرر برگزار می شود.

دیدار تیم‌های فوتبال تراکتورسازی و سپاهان از هفته بیست و هفتم رقابت‌های لیگ برتر ساعت 15 در ورزشگاه یادگار امام تبریز برگزار می شود.