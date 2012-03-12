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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۵

ابراهیم زاده به مهر خبر داد:

بودجه 91شهرداری ماهدشت بیش از 9 میلیارد تومان است

بودجه 91شهرداری ماهدشت بیش از 9 میلیارد تومان است

کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر ماهدشت گفت:رقم بودجه سال 91 شهرداری ماهدشت رقمی بین 9 تا 10 میلیارد تومان خواهد بود.

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری ماهدشت رقمی معادل 9 میلیارد و 100میلیون تومان بود که با توجه به اینکه شهرداری بعضی سرفصل⁯ها را در نظر نگرفته بود این رقم از طرف شورا افزایش می⁯یابد.

وی اضافه کرد: براساس پیش⁯بینی⁯هایی که شورای اسلامی شهر ماهدشت صورت داد رقم بودجه سال 91 شهرداری ماهدشت بین 9 تا 10 میلیاد تومان خواهد بود.

ابراهیم زاده توضیح داد: همانطور که می⁯دانیم بودجه هر شهرداری به دو قسمت جاری که 60 درصد و بودجه عمرانی که 40 درصد است، مجزا می⁯شود.

وی افزود: از این رو هر شهرداری که بتواند درصد بودجه عمرانی خود را افزایش دهد، امتیاز مثبتی را کسب کرده است و امیدواریم در شهرداری ماهدشت نیز این امر میسر شود.

به گفته ابراهیم⁯زاده تکمیل پارک⁯های شهر، نقشه⁯برداری از سطح شهر، ساخت سالن ورزشی، تکمیل ساختمان آتش⁯نشانی و پیاده⁯ روسازی از جمله اولویت⁯های عمرانی شهرداری ماهدشت برای سال آتی هستند.
 

کد مطلب 1558302

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