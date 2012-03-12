بودجه 91شهرداری ماهدشت بیش از 9 میلیارد تومان است

رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری ماهدشت رقمی معادل 9 میلیارد و 100میلیون تومان بود که با توجه به اینکه شهرداری بعضی سرفصلها را در نظر نگرفته بود این رقم از طرف شورا افزایش مییابد.
وی اضافه کرد: براساس پیشبینیهایی که شورای اسلامی شهر ماهدشت صورت داد رقم بودجه سال 91 شهرداری ماهدشت بین 9 تا 10 میلیاد تومان خواهد بود.
ابراهیم زاده توضیح داد: همانطور که میدانیم بودجه هر شهرداری به دو قسمت جاری که 60 درصد و بودجه عمرانی که 40 درصد است، مجزا میشود.
وی افزود: از این رو هر شهرداری که بتواند درصد بودجه عمرانی خود را افزایش دهد، امتیاز مثبتی را کسب کرده است و امیدواریم در شهرداری ماهدشت نیز این امر میسر شود.
به گفته ابراهیمزاده تکمیل پارکهای شهر، نقشهبرداری از سطح شهر، ساخت سالن ورزشی، تکمیل ساختمان آتشنشانی و پیاده روسازی از جمله اولویتهای عمرانی شهرداری ماهدشت برای سال آتی هستند.
کرج- خبرگزاری مهر: رئیس شورای شهر ماهدشت گفت:رقم بودجه سال 91 شهرداری ماهدشت رقمی بین 9 تا 10 میلیارد تومان خواهد بود.
رمضان ابراهیم زاده در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: لایحه بودجه پیشنهادی شهرداری ماهدشت رقمی معادل 9 میلیارد و 100میلیون تومان بود که با توجه به اینکه شهرداری بعضی سرفصلها را در نظر نگرفته بود این رقم از طرف شورا افزایش مییابد.
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