ترکیب نهایی تیم وزنه برداری معلولان اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، ترکیب نهایی تیم ملی وزنه برداری معلولان پس از طی چهار مرحله اردوی آمادگی مشخص شد. بدین ترتیب که در مرحله اول 15 نفر از ملی پوشان به اردو دعوت شدند و در مراحل بعدی این تعداد به 12 و 10 نفر تقلیل یافت و سرانجام در مرحله آخر با حذف دو وزنه بردار دیگر، ترکیب نهایی و 8 نفره تیم بدین شرح مشخص شد:



دسته 52 کیلوگرم: امیر جعفری ارنگه

دسته 60 کیلوگرم: نادر مرادی

دسته 5/67 کیلوگرم: روح الله رستمی

دسته 75 کیلوگرم: علی حسینی

دسته 5/82 کیلوگرم: مجید فرزین

دسته 90 کیلوگرم: سید حامد صلحی پور

دسته 100 کیلوگرم: علی صادق زاده سلمانی

دسته 100 + کیلوگرم: سیامند رحمان



تا زمان اعزام به رقابت های پارالمپیک، چهار مرحله اردو در نظر گرفته شده که به جز مرحله آخر ، سایر اردوها در بازه زمانی 23 روز برگزار می شود و اردوی آخر که متصل به اعزام نیز هست ، 45 روز به طول می انجامد.



علی اصغر رواسی، رئیس انجمن وزنه برداری معلولان، گفت: با هدف حفظ جایگاه پارالمپیک پکن و با چشم انداز کسب عنوان نخست در رقابت های پارالمپیک این دوره، عازم لندن می شویم و امیدواریم بتوانیم به این مهم دست یابیم.



در رقابت های پارالمپیک 2008 پکن، تیم ملی وزنه برداری معلولان با کسب 2 نشان طلا، 2 نقره و یک برنز، بر سکوی دوم این مسلبقات ایستاد.