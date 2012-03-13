تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و سیزدهم مارس سال 2012 میلادی.

- دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:

* بایرن مونیخ آلمان - باسل سوئیس، ورزشگاه آلیانتس آرنا

* اینتر میلان ایتالیا - مارسی فرانسه، ورزشگاه سن سیرو

- مرحله گروهی مسابقات چلنج کاپ آسیا امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:

* کره شمالی - هند

* تاجیکستان - فیلیپین

- دیدار نهایی مسابقات فوتبال Emir Cup کویت امروز بین تیم‌های کاظما و القادسیه برگزار می‌شود.