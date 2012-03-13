تقویم ورزشی

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سهشنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و سیزدهم مارس سال 2012 میلادی.
- دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابتهای لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز میشود:
* بایرن مونیخ آلمان - باسل سوئیس، ورزشگاه آلیانتس آرنا
* اینتر میلان ایتالیا - مارسی فرانسه، ورزشگاه سن سیرو
- مرحله گروهی مسابقات چلنج کاپ آسیا امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان میرسد:
* کره شمالی - هند
* تاجیکستان - فیلیپین
- دیدار نهایی مسابقات فوتبال Emir Cup کویت امروز بین تیمهای کاظما و القادسیه برگزار میشود.
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