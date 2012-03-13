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۲۳ اسفند ۱۳۹۰، ۸:۲۴

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: آغاز دور برگشت از مرحله یک‌هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا و پیگیری مسابقات فوتبال در قاره آسیا از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز سه‌شنبه بیست و سوم اسفندماه سال 1390 هجری شمسی، مصادف است با بیستم ربیع الثانی سال 1433 هجری قمری و سیزدهم مارس سال 2012 میلادی.

- دور برگشت از مرحله یک هشتم نهایی رقابت‌های لیگ قهرمانان اروپا امشب طبق برنامه زیر آغاز می‌شود:
* بایرن مونیخ آلمان - باسل سوئیس، ورزشگاه آلیانتس آرنا
* اینتر میلان ایتالیا - مارسی فرانسه، ورزشگاه سن سیرو

- مرحله گروهی مسابقات چلنج کاپ آسیا امروز با برگزاری دو دیدار طبق برنامه زیر به پایان می‌رسد:
* کره شمالی - هند
* تاجیکستان - فیلیپین

- دیدار نهایی مسابقات فوتبال Emir Cup کویت امروز بین تیم‌های کاظما و القادسیه برگزار می‌شود.

کد مطلب 1558305

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