رویت شی نورانی در آسمان اردبیل/ تحقیقات ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار علی روستایی ظهر دوشنبه در نشست خبری با خبرنگاران و رسانه های گروهی استان اضافه کرد: رویت این پدیده چندی پیش در آسمان اردبیل و شهرستان مشگین شهر گزارش شده است.

وی با بیان اینکه رویت شی نورانی از طریق گزارشات مردمی و پلیس 110 اعلام شده بود، افزود: بنا به وظیفه سازمانی، بروز این پدیده را به مرکز رادار تبریز به عنوان مسئول پوشش هوایی منطقه شمالرب و غرب کشور گزارش دادیم.

فرمانده پلیس استان یادآور شد: پس از دریافت اخبار و تحقیقات اولیه احتمال می دادیم که این اشیا مربوط به چترهای هواشناسی سایر کشورها باشد که با اتمام عمر آنها سقوط کرده اند اما به نظر می رسد شی نورانی رویت شده با آن فرق داشته باشد.

وی با بیان اینکه این چترها ابریشمی بوده و بویژه در هنگام شامگاه به صورت نورانی دیده می شوند، تصریح کرد: براساس گزارشهای رسیده این اشیا تاکنون چندین بار رویت شده است.

به گفته روستایی با وجود ارسال گزارشات کامل از این موضوع، هنوز نتیجه کارشناسی از سوی مراجع ذیصلاح و کارشناسان اعلام نشده و انتشار جزئیات و صحت و سقم این موضوع نیازمند تحقیقات بشتر است.

