اسراییل برای حمله به ایران بلوف می زند/ آمریکا توانایی همراهی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر ،"ماتیاس چانگ" درمقاله ای که در پایگاه اطلاع رسانی خود منتشر کرده، افزوده است: اسراییلی ها می خواهند پای آمریکا را به اقدام نظامی در ایران باز کنند اما آمریکا با توجه به مشکلات اقتصادی ناشی از افزایش قیمت نفت توانایی همراهی اسراییل را ندارد.

وی دیدار اخیر نتانیاهو و باراک اوباما را نمایشی تبلیغاتی برای برجسته کردن فعالیت های هسته ای ایران دانسته و آورده است: حمله نظامی به ایران،امپراطوری صهیونیستی-آمریکایی را به خاک سپرده ونابودی این اتحاد شوم درکمتر ازیک دهه را تسریع خواهد کرد.

چانگ در مقاله خود از موضع منفعلانه کشورهای عربی به ویژه عربستان سعودی در خصوص رژیم صهیونیستی انتقاد کرد و گفت: کشورهای اسلامی باید با حمایت کامل از ایران از اسراییل و آمریکا بخواهند که اگر جرات دارند به ایران حمله کنند.

وی در ادامه عدم تحقق آرمانهای مردم فلسطین در مبارزه رژیم صهیونیستی را نتیجه موضع ضعیف کشورهای اسلامی در مقابله با این رژیم اشغالگر دانسته است.

مشاور سیاسی نخست وزیر پیشین مالزی در ادامه به معامله نفتی اخیر ایران با ارزی غیر از دلار اشاره کرده و این اتفاق را برای شکستن انحصار دلار آمریکا در معاملات نفتی بین المللی بسیار با اهمیت توصیف کرده است.

چانگ برنامه هسته ای ایران را بهانه ای برای حمله به ایران دانسته واعتقاد دارد که آنها قصد دارند با تخریب زیرساختهای ایران قدرت ایران در تامین انرژی جهان را مورد هدف قرار دهند.