به گزارش خبرگزاری مهر، جواد نجم‌الدین مطلب گفت: زمان عرضه نخستین محصول از این پروژه، سال 93 است و بر اساس برنامه راهبردی، هردو سال سه محصول جدید توسط این شرکت عرضه می‌ شود.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران‌خودرو، طراحی و توسعه فناوری های جدید کاهش وزن، مصرف سوخت و آلودگی و فناوری نانو را از ارکان اصلی راهبرد طراحی و توسعه محصول در ایران خودرو برشمرد و اظهار داشت: فناوری های جدید، استفاده از پلتفرم های غنی را تا 10 تا 15 سال آینده، امکان پذیر می کند، در غیر این صورت باید همیشه دنبال خودروسازان جهان بدویم.

وی طراحی پلتفرم را مهم ترین و در بر دارنده بخش هایی از خودرو عنوان کرد که دیده نمی شود و اظهار داشت: طراحی و توسعه پلتفرم که نقش مهمی در خودروساز شدن دارد، از جمله کارهایی است که با همکاری دانشگاه انجام می شود.

نجم‌الدین با اشاره به این که ایران خودرو با توسعه برند ملی توانست در فراسوی مرزها اعتبار تازه ای در صحنه جهانی بدست آورد ، خاطر نشان ساخت : قصد داریم با تغییر نگاه از بازار داخلی به رقابت در بازار های بین المللی بپردازیم .

وی با اشاره به این که وارد شدن به صحنه جهانی نیازمند مدیران خلاق است ، تصریح کرد : دراجرای طرح های توسعه ای باید اقتصادی تر عمل کنیم.

نجم‌الدین تاکید کرد: خودرو سازان معتبر جهانی علاقه مند به همکارهای فنی با ایران خودرو بوده و مصرانه تلاش می کنند زمینه های مناسبی را برای ایجاد یک همکاری متقابل فراهم کنند .

وی از همکاریهای جدید با خودرو سازان معتبر جهانی خبر داد و اظهارداشت: این رویکرد شرکتهای مهم خودروسازی در واقع امتیاز بزرگی برای ایران خودرو است که از تجارب فنی چنین شرکتهایی برای بهره گیری از فناوری روز و مدرن ونیز در طراحی و ساخت خودرو استفاده کند.