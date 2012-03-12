ثبت نام متقاضیان ورود به مدارس استعدادهای درخشان در کرمان آغاز شد

ابراهیم شیخ بهایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: متقاضیان ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی در کرمان می توانند از 20 اسفند ماه جاری برای ثبت نام اقدام کند.

وی با بیان اینکه مهلت ثبت نام تا 31 فروردین ماه 91 ادامه خواهد داشت، گفت: با توجه به اجرایی شدن نظام 3-3-6 پذیرش دانش آموزان در پایه اول راهنمایی مدارس نمونه و استعدادهای درخشان صورت نمی گیرد.

این مسئول ابراز داشت: بر این اساس دانش آموزان می توانند در پایه دوم راهنمایی و اول متوسطه برای شرکت در این آزمون ثبت نام کنند.

وی گفت: آزمون ورود به مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی دوم تیرماه سال 91 و همزمان به کل کشور در قالب یک آزمون ورودی و مشترک برگزار می شود.

