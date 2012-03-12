بنیاد ملی نخبگان تنها مرجع صدور مجوز برای موسسات نخبگان

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس مصوبه دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی، تایید نهایی ایجاد هرگونه موسسه در ارتباط با نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان انجام می شود.

به منظور ارتقای کیفیت ارائه و معرفی طرحهای نخبگان در همایش ها و نمایشگاه های داخلی و خارجی، طبق تبصره 3 ماده 19 اساسنامه بنیاد ملی نخبگان، تایید نهایی ایجاد هر گونه موسسه در ارتباط با نخبگان توسط بنیاد ملی نخبگان صورت می گیرد.

بر این اساس دستگاهها و نهادهای ذیربط ملزم به اجرای بندهای زیر هستند:

1-کلیه دستگاههایی که قانونا مرجع صدور مجوز فعالیت هستند باید قبل از صدور مجوز فعالیت برای موسساتی که با استفاده عناوینی چون نخبه، مخترع، استعدادهای برتر و واژه های مشتق از آنها در امور مربوط به نخبگان و استعدادهای برتر فعالیت می کنند، تاییدیه بنیاد ملی نخبگان را اخذ کنند. این امر شامل تمدید مجوز فعالیت موسساتی که قبل از این تاریخ ایجاد شده اند، نیز می شود.



2- کلیه دستگاهها مکلف هستند گزارش عملکرد اجرایی سالانه موسسات را بنا به درخواست بنیاد ملی نخبگان حسب مورد ارائه کنند.



3- در صورت مشاهده تخلف از سوی موسسه و ارائه گزارش تخلفات از سوی بنیاد ملی نخبگان به مرجع صدور مجوز فعالیت، اقدام لازم برای لغو مجوز فعالیت و سایر اقدامات قانونی انجام می پذیرد.