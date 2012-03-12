طرح "حکم" در خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر، معصومه السادات جلیلی حسینی پیش از ظهر دوشنبه در کارگروه تخصصی امور اجتماعی، فرهنگی و خانواده استان، اظهار داشت: این طرح در قالب طرح بزرگ تحول اجتماعی گنجانده شده و علاوه بر عشایر، تمامی مردم استان را تحت پوشش قرار می دهد.

وی با اشاره به اینکه در قالب اجرای این طرح از طریق ریش سفیدان محلات در پایگاه های مقاومت بسیج آسیب های اجتماعی محلات شناسایی می شود، افزود: این طرح با هدف شناسایی آسیب های اجتماعی در استان از سال آینده اجرا خواهد شد.

وی اضافه کرد: در این طرح افراد آسیب دیده اجتماعی در محلات شناسایی شده و به صورت چهره به چهره آموزش می بینند.

جلیلی حسینی در ادامه با اشاره به اینکه طرح توانمندسازی دختران روستایی استان طی سال گذشته در 25 پایگاه روستایی استان اجرا شده است، اظهار داشت: با توجه به ضرورت و نیاز دختران روستایی به مباحث آموزشی اجرای طرح در 140 پایگاه روستایی پیش بینی شده است.

وی با بیان اینکه در مرحله اول اجرای طرح توانمندسازی دختران روستایی طی سال جاری دو هزار نفر تحت پوشش قرار گرفتند، افزود: طی برنامه ریزی انجام شده به منظور تکمیل طرح، برای این افراد در سال آینده دوره های کارآفرینی برگزار خواهد شد.

جلیلی حسینی با بیان اینکه طرح توانمندسازی دختران روستایی برای هفت هزار نفر در سال آینده پیش بینی شده است، تصریح کرد: در این طرح کارگاه های آموزشی، بهداشت، احکام، مهارت های زندگی و کمکهای اولیه امداد و نجات برگزار خواهد شد.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی با اشاره به اینکه قبل از آغاز طرح باید طرح نیازسنجی روستائیان به هر یک از این مباحث آموزشی اجرا شده و نیاز روستاهای مختلف اجرا شود، تاکید کرد: این امر موجب کاهش در صرف هزینه ها شده و خروجی و اهداف طرح نیز بیشتر محقق خواهد شد.

وی همچنین مهترین مشکل اجرای طرح توانمند سازی دختران روستایی در سطح استان را مساحت و فاصله زیاد روستاها عنوان کرد و بیان داشت: وجود فاصله زیاد روستاها، تامین کتابچه و هزینه های مربیان و ایاب و ذهاب این طرح را با مشکلات مالی مواجه خواهد کرد.

جلیلی حسینی اعتبار مورد نیاز برای اجرای این طرح در سال آینده را 70 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: سرانه آموزش هر فرد در این طرح 10 هزار تومان برآورد شده است.

وی اجرای طرح غربالگری سلامت زنان روستایی را از دیگر اقدامات این نهاد برشمرد و بیان کرد: این طرح با همکاری دستگاه های اجرایی از جمله بهزیستی انجام می شود.

مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری خراسان جنوبی در پایان با تاکید بر اینکه باید به بحث شناسایی آسیب های اجتماعی از جمله طلاق بیشتر ورود پیدا کنیم، یادآور شد: اجرای طرح های مختلف فرهنگی و اجتماعی در جامعه نقش بسزایی در شناسایی و رفع معضلات اجتماعی دارند.