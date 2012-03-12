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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۷

سید شنوا خبر داد:

امسال 468 یادواره شهدا در اردبیل برگزار شد

امسال 468 یادواره شهدا در اردبیل برگزار شد

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل بیناد شهید و امور ایثارگران استان اردبیل از برگزاری 468 یادواره شهدا در سطح استان در طول سالجاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا ظهر دوشنبه به مناسبت گرامیداشت تاسیس بنیاد شهید شهید انقلاب اسلامی و روز شهدا در دیدار با استاندار اردبیل عنوان کرد: در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امسال دو جلد کتاب با عنوان "وضو با خاک" و "شعله های عاشق" توسط بیناد شهید در اردبیل به چاپ رسیده است.

وی افزود:  چهارجلد کتاب نیز با موضوع یادمان شهدای دانشجو، زندگینامه جانبازان 70 درصد و شهدای شهرستان پارس آباد و مجموعه شعرهای یکی از شهدای استان در دست چاپ است.

این مسئول همچنین از پایان تهیه دایرالمعارف شهدای استان خبر داد و اعلام کرد: در سال آینده این کتاب برای استفاده در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

استاندار اردبیل  نیز در این دیدار گفت: تمام برنامه های خود را باید در راه تعلیم و تربیت و اشاعه فرهنگ و ایثار و شهادت در جامعه تنظیم کرد.

سید حسین صابری عنوان کرد: در کنار رسیدگی به امور و مشکلات خانواده های شاهد و ایثارگر توسعه فرهنگ ایثار و شهدا در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برگزاری یادواره ها از شکل سنتی خود خارج شود

وی با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا در سطح استان گفت: این نوع برنامه ها باید از شکل سنتی و سمبلیک خود خارج شده و اهداف و آرمانهای شهدا به افراد جامعه انتقال داده شود.

صابری همچنین خواستار ساماندهی برنامه های فرهنگ ایثار و شهادت در استان شد و تصریح کرد: در اجرای این نوع برنامه ها با موازی کاری دستگاههای فرهنگی روبه رو هستیم که باید بین آنها هماهنگی خاصی ایجاد شود تا برنامه ها موثر واقع شود.

کد مطلب 1558314

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