امسال 468 یادواره شهدا در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، میرودود سید شنوا ظهر دوشنبه به مناسبت گرامیداشت تاسیس بنیاد شهید شهید انقلاب اسلامی و روز شهدا در دیدار با استاندار اردبیل عنوان کرد: در جهت ترویج فرهنگ ایثار و شهادت امسال دو جلد کتاب با عنوان "وضو با خاک" و "شعله های عاشق" توسط بیناد شهید در اردبیل به چاپ رسیده است.

وی افزود: چهارجلد کتاب نیز با موضوع یادمان شهدای دانشجو، زندگینامه جانبازان 70 درصد و شهدای شهرستان پارس آباد و مجموعه شعرهای یکی از شهدای استان در دست چاپ است.

این مسئول همچنین از پایان تهیه دایرالمعارف شهدای استان خبر داد و اعلام کرد: در سال آینده این کتاب برای استفاده در اختیار علاقه مندان قرار می گیرد.

استاندار اردبیل نیز در این دیدار گفت: تمام برنامه های خود را باید در راه تعلیم و تربیت و اشاعه فرهنگ و ایثار و شهادت در جامعه تنظیم کرد.

سید حسین صابری عنوان کرد: در کنار رسیدگی به امور و مشکلات خانواده های شاهد و ایثارگر توسعه فرهنگ ایثار و شهدا در جامعه از اهمیت بیشتری برخوردار است.

برگزاری یادواره ها از شکل سنتی خود خارج شود

وی با اشاره به برگزاری یادواره های شهدا در سطح استان گفت: این نوع برنامه ها باید از شکل سنتی و سمبلیک خود خارج شده و اهداف و آرمانهای شهدا به افراد جامعه انتقال داده شود.

صابری همچنین خواستار ساماندهی برنامه های فرهنگ ایثار و شهادت در استان شد و تصریح کرد: در اجرای این نوع برنامه ها با موازی کاری دستگاههای فرهنگی روبه رو هستیم که باید بین آنها هماهنگی خاصی ایجاد شود تا برنامه ها موثر واقع شود.