به گزارش خبرنگار مهر، نادر ایزدبین در جلسه شورای شهر محمدشهر که ظهر دوشنبه در محمدشهر برگزار شد، با استقبال از پیشنهاد خبرگزاری مهر، مبنی بر دایر شدن پایگاه نوروزی گفت: ایده دایر شدن پایگاه نوروزی در سطح شهر و معرفی محمدشهر به مسافران و میهمانان نوروزی بسیار ایده خوب و مؤثری است.
وی گفت: از شهردار محمدشهر خواهشمندیم که در ایام نوروز این اقدام پیشنهادی مهر را صورت عملی دهد.
وی تاکید کرد: معرفی هر شهری در ایام سال نو به مسافران نوروزی از آن دست اقدامات کم هزینهای است که به نوعی یک سرمایهگذاری برای گردشگری شهر محسوب میشود.
همچنین این پیشنهاد مورد استقبال قباد نعمتی شهردار محمدشهر نیز قرار گرفته و در ایام نوروز عملیاتی خواهد شد.
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