به گزارش خبرنگار مهر، نادر ایزدبین در جلسه شورای شهر محمدشهر که ظهر دوشنبه در محمدشهر برگزار شد، با استقبال از پیشنهاد خبرگزاری مهر، مبنی بر دایر شدن پایگاه نوروزی گفت: ایده دایر شدن پایگاه نوروزی در سطح شهر و معرفی محمدشهر به مسافران و میهمانان نوروزی بسیار ایده خوب و مؤثری است.



وی گفت: از شهردار محمدشهر خواهشمندیم که در ایام نوروز این اقدام پیشنهادی مهر را صورت عملی دهد.



وی تاکید کرد: معرفی هر شهری در ایام سال نو به مسافران نوروزی از آن دست اقدامات کم هزینه⁯ای است که به نوعی یک سرمایه⁯گذاری برای گردشگری شهر محسوب می⁯شود.

همچنین این پیشنهاد مورد استقبال قباد نعمتی شهردار محمدشهر نیز قرار گرفته و در ایام نوروز عملیاتی خواهد شد.