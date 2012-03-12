به گزارش خبرنگار مهر، سردار قاسم سلیمانی ظهر دوشنبه در آیین گرامیداشت یاد و خاطره سرداران شهید مهدی و حمید باکری، قهاری، درستی و طالعی در ارومیه با اشاره به دفاع مقدس یکی از اثر گذارترین حوادث تاریخ 33 ساله انقلاب اسلامی ایران است، افزود: دفاع مقدس ملت ایران برجستگی هایی داشته که جز در جنگهای صدر اسلام و حادثه کربلا در دیگر جنگ ها دیده نشده است.

وی با اشاره به اینکه برجستگیها و ویژگیهای جنگ کانونهای فرهنگ عمومی، حوزه های علمی و روحانیت را متاثر و آثار زیادی در حرکتهای انقلابی جامعه ایجاد کره است، اظهار داشت: تقدس دفاع مقدس از جمله این ویژگیها بوده که فضای فرهنگی حاکم بر جبهه های ما هیچ شباهتی به جنگ نداشت.

این فرمانده ارشد دوران هشت سال دفاع مقدس ادامه داد: امام خمینی (ره) در اداره جنگ اجازه نداد، ذره ای موضوعات مربوط به مادیات وارد جنگ شود بطوریکه طی هشت سال دفاع مقدس به هیچ فردی مدال و ترفیع درجه اعطا نشده است.

سردار سلیمانی پیوند دفاع مقدس با ملت ایران را از دیگر از ویژگیهای هشت سال دفاع مقدس دانست و با بیان اینکه این ویژگی یکی از اسرار استثنایی هشت سال دفاع مقدس ملت ایران بود، گفت: هشت سال دفاع مقدس ملت ایران شبیه به طواف کعبه بود که تمام توجهات در آن به سوی معنویت، ذکر و دعا و خدا بود.

وی از شهید باکری به عنوان سلمان جبهه ها یاد کرد و با بیان اینکه شهید باکری نه تنها در جنگ بلکه در تمام تاریخ شناسنامه فرهنگی، اعتقادات ملت ایران است، ادامه داد: رابطه شهید حمید باکری با برادر بزرگتر مهدی باکری شبیه، رابطه بین امام حسین (ع) و حضور عباس بن علی (س) بوده و حمید محو در کمالات مهدی بود.

وی جمهوری اسلامی و ولایت فقیه را از یادگارهای ارزشمند حضرت امام خمینی (ره) دانست و افزود: اگر ولایت فقیه نبود کار جمهوری اسلامی تا کنون ساخته شده بود، امروز عاقبت به خیری ما در آن است که از یادگارهای حضرت امام(ره) حفاظت و نگهداری کنیم و نیروهای مسلح نیز اکنون آماده اند در مقابل تهاجم دشمنان غیرت ایرانی خود را به نمایش بگذارند.

در این آیین نماینده ولی فقیه در آذربایجان غربی و امام جمعه ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، پرسنل و فرماندهان نیروهای نظامی و انتظامی، هزاران نفر از اقشار مردم، خانواده های معظم شهدا، ایثارگران، ائمه جمعه و جماعات حضور داشتند، با آرمانهای شهدای هشت سال دفاع مقدس، سرداران و 12 هزار شهید آذربایجان غربی تجدید بیعت کردند.