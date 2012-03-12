توافقات جدید برای تغییرات کیوسکهای مطبوعاتی

حسین فکری درگفتگو با خبرنگار مهر پیرامون ساخت و طراحی کیوسکهای مطبوعاتی گفت :شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر در راستای نوسازی کیوسکهای مطبوعاتی اقدام به طراحی وساخت کیوسکهای جدید جهت نصب در سطح شهر کرده است که این کیوسک هم اکنون در ساختمان داخلی شهرداری تهران نصب شده است.

وی ادامه داد: درپی نصب این کیوسک شرکت ساماندهی از اتحادیه خواست تا از این مدل بازدید ونظرات صنف را اعلام کنند که اعضای اتحادیه پس از بازدید از کیوسک جدید نظرات خود را اعلام وقرار شد این نظرات در هفته های آینده جهت تغییرات اعمال شود.

فکری با بیان اینکه طی مذاکراتی با شرکت ساماندهی مقرر شده است تا مدل جدید کیوسک در اتحادیه جراید نیز نصب شود اظهارداشت: شرکت ساماندهی قرار است تا با اعمال تغییرات مدنظر اتحادیه این مدل کیوسک را در ساختمان اتحادیه نیز نصب کند.

فکری با بیان اینکه طی روزهای آینده قرار است تا پیرامون شکل حقوقی کیوسکها نیز مذاکراتی را انجام دهیم اظهار داشت: شرکت ساماندهی قرار است تا برای تامین درآمد از محل کیوسکها به جای تنقلات ومواد دخانی از ابزار تبلیغاتی استفاده کند که ما باید بر سر کسب درآمد از طریق تبلیغات با یکدیگر مذاکره کنیم.

وی ادامه داد: قرار است تا در نشستی که احتمالا امروز برگزار می شود پیرامون میزان درآمد کیوسکداران از محل تبلیغات بحث وبررسی شود چراکه این مسله برای ما مهمتر است.

کمال علیپور،مدیر عامل شرکت ساماندهی صنایع ومشاغل شهر نیز در این باره با بیان اینکه ما به دنبال تبدیل کیوسکهای مطبوعاتی به عنوان دریچه های فرهنگی هستیم گفت: طی روزهای گذشته اعضای اتحادیه صنف روزنامه فروشان مذاکراتی را با نماینده شرکت داشتند و قراراست نظرات آنها پیرامون مدل جدید کیوسک اعمال شود.

وی ادامه داد: مدل جدید کیوسک در ساختمان شهرداری تهران نصب شده واعضا ی اتحادیه بازدیدی را از این مدل داشتند وقرار است تا نظرات آنها اعمال شود.

علیپور پیرامون برخی مطالب مبنی بر تغییر یکباره کیوسکها گفت: کیوسک جدید در مرحله طراحی و ساخت نمونه اولیه بوده که نمونه های ساخته شده به مدت دو هفته در محوطه باز شهرداری مرکز مستقر و مورد بازدید مدیران شهری و هیأت مدیره اتحادیه جراید و برخی از کیوسک داران قرار گرفته و در این راستا ایراداتی از سوی بازدیدکنندگان و دست اندرکاران اعلام و مقرر است طی جلسه ای موارد مورد نظر اعضاء اتحادیه جراید اخذ و با کارشناسان شرکت و مهندسین طراح سازه جدید به بحث و بررسی در مورد آنها پرداخته شده و درنهایت موارد جمع بندی و به پیمانکار اعلام شود.

وی تصریح کرد:در خصوص برخورد با کیوسک داران متخلف نیز هماهنگی لازم با هیأت مدیره اتحادیه جراید معمول و مقرر شده است در بحث تعویض بدنه های جدید، کیوسکها به افراد معرفی شده و مورد تأیید اتحادیه واگذار و درمیان برخورد قاطع با برخی متخلفین که نسبت به خرید و فروش های غیر قانونی کیوسک اقدام می کنند نیز انجام شود.

علیپورتصریح کرد: در سال آینده با رفع برخی از ایرادات در ساخت کیوسک های جدید به عنوان یکی از شاخص ترین اجزاء مبلمان شهری با سازه ای زیبا و درخور پایتخت جایگزین سازه های قدیمی شده و در این راستا متصدیان کیوسک ها نیز از فضای مناسب بهره مند و از سوی دیگر حرمت نشریات نیز با استقرار در محل مناسب و قابل رویت مشتریان حفظ شود.