به گزارش خبرنگار مهر، موفقیت‌های ورزشکاران رزمی کار قمی در پیکارهای قهرمانی کشور در سال جاری در آخرین ماه سال 90 نیز ادامه یافت و طی آن ورزشکاران رشته‌های جوجیتسو و کوبودو قم در پیکارهای قهرمانی کشور درخشیدند.



حضور ورزشکاران رزمی‌کار رشته‌های جوجیتسو و کوبودو قم در مسابقات قهرمانی کشور در هر دو بخش کاتا و مبارزه پر فروغ بود و طی آن نمایندگان قم موفق به کسب 10 نشان طلا، نقره و برنز این پیکارها شدند تا قم را دیگر توانمندی خود را در رزمی نشان بدهد.



جدال مدعیان قهرمانی در دهکده المپیک



بر اساس برنامه ریزی فدراسیون ورزش‌های رزمی کشورمان، پیکارهای جوجیتسو و کوبودو قهرمانی کشور در دو بخش اجرای فرم سلاح و همچنین مبارزه به میزبانی تهران با شرکت برترین‌های کشور از استان‌های مختلف در دهکده المپیک برگزار شد.



رزمی‌کاران قمی در بخش مبارزه موفق به کسب شش مدال شدند و در بخش اجرای کاتا نیز به چهار مدال دست یافتند تا در یکی از آخرین رویدادهای سال جاری موفقیت دیگری را برای ورزش استان قم در سال جهاد اقتصادی رقم بزنند.



در این پیکارها جواد حیدرحسینی موفق‌ترین رزمی‌کار اعزامی تیم هیئت ورزش‌های رزمی استان قم بود که توانست در بخش کاتا و کار با سلاح، به ترتیب مقام‌های قهرمانی و نایب قهرمانی را کسب کرده و نشان‌های نقره و طلای این بخش را از آن خود کند.



اعزام 16 رزمی‌کار قمی به جوجیتسو و کوبودو قهرمانی کشور



این در حالی است که در بخش کاتا مهدی اسماعیل‌زادگان با کسب مقام سوم موفق شد مدال برنز این رقابت‌ها را کسب کند، ضمن اینکه حمیدرضا نعیمی در همین بخش موفق شد مقام سوم و نشان برنز را کسب کند در حالی که مجتبی رزم‌دیده با کسب مقام دوم و عنوان نایب قهرمانی به مدال نقره دست یافت.



اما در بخش مبارزه در وزن 85 کیلوگرم مرتضی سریشی با تمام توان برابر حریفان خود ظاهر شد و بعد از موفقیت در مراحل مختلف، در دیدار نهایی حضور یافت و با عبور از سد رقیب خود به مقام نخست و عنوان قهرمانی دست یافت تا نماینده طلایی تیم اعزامی قم لقب بگیرد.



در وزن 69 کیلوگرم مجتبی پاکدامن بعد از درخشش در مراحل مختلف، به دیدار نهایی نیز صعود کرد تا بخت خود را برای کسب مدال طلا بیازماید اما در نهایت صاحب نشان نقره شد، در حالی که در وزن 62 کیلوگرم سجاد شریفی‌فرد موفق به کسب مقام سوم و نشان برنز شد.



در وزن 55 کیلوگرم مسابقات جوجیتسو و کوبودو قهرمانی کشور در تهران حمیدرضا عبداللهی دیگر نماینده موفق تیم هیئت‌ ورزش‌های رزمی استان قم بود که توانست مقام سوم و نشان برنز را کسب کند، ضمن اینکه مهدی یزدی در وزن منهای 94 کیلوگرم با کسب مقام سوم موفق شد مدال برنز این رقابت‌ها را به خود اختصاص بدهد.



گفتنی است: تیم اعزامی هیئت‌ ورزش‌های رزمی استان قم به پیکارهای جوجیتسو و کوبودو قهرمانی کشور در تهران را 16 رزمی‌کار توانمند تشکیل می‌دادند.

