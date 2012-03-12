26 پروژه هلال احمر در گلستان در دست اقدام است

مجتبی اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: درمانگاه فوق تخصصی در گرگان در حال ساخت است که برای اولین برا در کشور در یک شهرستان چنین درمانگاهی احداث می شود.

وی اظهار داشت: هلال احمر استان در شاخصهایی چون امداد و نجات جوانان، داوطلبان آموزشی درمانی و رشد کسب منابع مردمی و استانی رتبه اول را به دست اورده است.

مدیر عامل هلال احمر استان اضافه کرد: گلستان در کنار استانهایی چون خراسان شمالی و مازندران در حوادث طبیعی و انسان ساخت حادثه خیز ترین استان کشور است .

وی در ادامه گفت: در استان منابع امکانات، تجهیزات و ظرفیت های استانی بین دو تا 10 برابر شده است.

اکبری عنوان کرد: در سال 89 ظرفیت تجهیزاتی 40 درصد و در سال 90 این ظرفیت به 82 درصد رسیده است.

اکبری عنوان کرد: در حوزه جوانان در سال 90 قریب به 40 هزار نفر ثبت کرده اند و درمجموع فعالیت ها به طور متوسط چهار برابر رشد را شاهد بوده ایم.

وی یادآور شد: در زمینه های خانمهای دانشجو، مسابقات سراسری مهرپویان، راهنمایی مسافرین نوروزی و برای اولین بار در سطح کشور مسافرین تابستانی رتبه اول را کسب کرده است.

مدیر عامل هلال احمر استان تصریح کرد: تمام منابع اعتبرای ما در سال 90 قریب به 4 برابر شده است.

وی توضیح داد: پایگاه امداد هوایی کارخانه سرنگ سازی، دانشگاه علمی کاربردی، پروژه های دلند و آموزشهای ضمن خدمت و امداد و نجات از جمله مهمترین پروژه های هلال احمر استان است.

اکبری اذعان داشت: در سال 90 قریب به 25میلیارد ریال تجهیزات و خودرو سنگین و کمک دار برای استان خریداری شده است .