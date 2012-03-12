تفاهمنامه تعیین قیمت سنگ آهن در حال اجرایی شدن است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود نوریان تصریح کرد: بر اساس تفاهمنامه ای که با ایمیدرو منعقد شده افزایش قیمت سنگ آهن به صورت پلکانی خواهد بود.

وی در عین حال تاکید کرد: همزمان با اجرای این برنامه شرکت های معدنی از جمله چادرملو حق انتفاع از پروانه بهره برداری معادن را به ایمیدور - به عنوان صاحب پروانه- پرداخت می کنند.



مدیر عامل شرکت معدنی و صنعتی چادرملو این برنامه را در راستای سیاستهای کلان برای رقابتی شدن قیمتها ذکر کرد و گفت : با این برنامه بازار بورس رونق می گیرد و همزمان سهامداران شاهد افزایش سود سرمایه گذاری های خود می شوند.



نوریان یکی از نتایج مثبت چنین اقدامی را جذب سرمایه های جدید و هدایت آنها به سمت فعالیتهای مولد اقتصادی دانست و اظهار داشت: با تزریق این سرمایه ها،‌ رشد معدن بیش از پیش خواهد بود.

