به گزارش خبرنگار مهر، مهلت ثبت‌نام دوره کاردانی علمی کاربردی پودمانی غیرحضوری دانشگاه جامع علمی کاربردی تا 25 اسفندماه تمدید شد بنابراین متقاضیان جدید ثبت‌نام در این دوره همچنین دانشجویان دوره‌های قبل، باید در زمان مقرر با مراجعه به دفاتر پستی سراسر کشور نسبت به خرید کارت اعتباری و دفترچه راهنمای ثبت‌نام اقدام کنند.

داوطلبان پس از مطالعه دفترچه باید به سامانه ثبت‌نام اینترنتی دوره کاردانی پودمانی غیرحضوری مدیریت خانواده به آدرس http://reg.uast.ac.ir مراجعه و نسبت به ثبت ‌نام خود اقدام کنند.

تنها شرط پذیرش در این دوره داشتن مدرک دیپلم دوره متوسطه بوده و هیچ‌گونه شرط دیگری از جمله معدل، جنسیت و سن وجود ندارد، همچنین این دوره فاقد معافیت تحصیلی است.