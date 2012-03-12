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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۲۱:۲۵

روسیا الیوم مطرح کرد؛

انتقاد نمایندگان پارلمان عراق از قراردادهای تسلیحاتی امضا شده با آمریکا

انتقاد نمایندگان پارلمان عراق از قراردادهای تسلیحاتی امضا شده با آمریکا

یک پایگاه روسی در مطلبی به انتقادهای نمایندگان پارلمان عراق از قراردادهای تسلیحاتی امضا شده با آمریکا و پایبند نبودن این کشور به تعهدات خود پرداخته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه روسیا الیوم در گزارشی به انتقادهای نمایندگان پارلمان عراق و به ویژه اعضای کمیسیون امنیت و دفاع این کشور از قراردادهای نظامی آمریکا و عراق پرداخته است.

در این گزارش آمده است : نمایندگان پارلمان عراق، قرارداد مربوط به فروش تانک و نیز قراردادهای تسلیحاتی دیگر را مشکوک می دانند.

این پایگاه روسی بیان کرد: آمریکا با وجود اینکه طبق قرارداد باید 140 دستگاه تانک به عراق تحویل می داد، اما هم اکنون 131 دستگاه تانک "برامز" بیشتر به عراق تحویل داده نشده است و آمریکا از تحویل 9 دستگاه تانک دیگر خودداری می کند.

در این گزارش ذکر شده است : آمریکا این 9 تانک را در مکان نامعلوم در داخل عراق نگهداری می کند و نمایندگان پارلمان عراق خواستار مشخص شدن مکان نگهداری این تانکها هستند و درباره شانه خالی کردن آمریکا از عمل به  تعهدات نظامی و تسلیحاتی خود نگران هستند.

گزارش فوق بیان کرد: سفارت آمریکا در واکنش فوری به این موضوع دلایل تحویل ندادن تجهیزات مذکور را این گونه توجیه می کنند که برخی قطعات همراه این تانکها علت تاخیر است و ادر سریعترین زمان ممکن، 9 دستگاه تحویل داده می شود.

"حاکم الزاملی" عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق می گوید : با وجود امضای قرارداد مذکور، اما به نظر می رسد جدیت لازم وجود ندارد.

وی افزود: وزارت دفاع عراق باید برای تامین سلاح به منابع دیگری همانند روسیه، فرانسه، ایتالیا، کرواسی و صربستان هم توجه کند، زیرا در بسیاری از موارد هم قیمتها کمتر است، هم سلاحها از کارایی بیشتری برخوردارند.

"احمد الجبوری" از نمایندگان پارلمان عراق در این باره گفت : بسیاری از قراردادهای تسلیحاتی که میان عراق و آمریکا به امضا رسیده است، نیاز به شفافیت کافی دارد.

کد مطلب 1558337

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