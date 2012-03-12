کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب در استان البرز برگزار شد

به گزارش خبرنگار، کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب ظهر دوشنبه با حضور علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در کانون فرهنگی شهید فهمیده استان البرز برگزار شد.
فراخوان مقاله از 9 ماه گذشته آغاز شد که 123 مقاله به کنگره علمی عفاف و حجاب ارسال شد و سرانجام 16 مقاله برتر شناخته شد که این مقالات برتر در قالب دو کتاب به چاپ رسید.
6 داور به مدت یک هفته مقالات ارسال شده را مورد قضاوت قرار دادند که سرانجام 16 مقاله برتر شناخته شد.
علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین عیسی فرهادی استاندار البرز از جمله سخنرانان این کنگره ملی بودند.
کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب در 35 موضوع مختلف برگزار شد که حجاب از دیدگاه قرآن روایات و همچنین فمنیسم و حجاب از جمله این موضوعات بودند.
مبلغان، دانشجویان، روحانیون و صاحبان مقاله از جمله مخاطبان کنگره علمی حجاب و عفاف بودند.
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