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۲۲ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۳۳

با حضور قائم مقام وزیر:

کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب در استان البرز برگزار شد

کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب در استان البرز برگزار شد

کرج – خبرگزاری مهر: کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب با حضور علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در استان البرز برگزار شد.

به گزارش خبرنگار، کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب ظهر دوشنبه با حضور علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی در کانون فرهنگی شهید فهمیده استان البرز برگزار شد.

فراخوان مقاله از 9 ماه گذشته آغاز شد که 123 مقاله به کنگره علمی عفاف و حجاب ارسال شد و سرانجام 16 مقاله برتر شناخته شد که این مقالات برتر در قالب دو کتاب به چاپ رسید.

6 داور به مدت یک هفته مقالات ارسال شده را مورد قضاوت قرار دادند که سرانجام 16 مقاله برتر شناخته شد.

علیرضا افشار قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین عیسی فرهادی استاندار البرز از جمله سخنرانان این کنگره ملی بودند.

کنگره سراسری علمی عفاف و حجاب در 35 موضوع مختلف برگزار شد که حجاب از دیدگاه قرآن  روایات و همچنین فمنیسم و حجاب از جمله این موضوعات بودند.

مبلغان، دانشجویان، روحانیون و صاحبان مقاله از جمله مخاطبان کنگره علمی حجاب و عفاف بودند.

کد مطلب 1558341

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