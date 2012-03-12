به گزارش خبرنگار مهر، آرش میراسماعیلی که به همراه سرپرست فدراسیون جودو صبح امروز دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه شرکت کرده بود ضمن بیان مطلب فوق افزود: در شرایط مناسبی فدراسیون را تحویل نگرفتیم و قبول مسئولیت در چنین شرایطی ریسک بزرگی بود ولی به امید خدا و با حمایت شما اصحاب رسانه به پیشرفت جودو کمک خواهیم کرد.

وی افزود: تا دو سال آینده قول کسب مدال را نمی‌دهم. هدف ما موفقیت در بازی‌های آسیایی 2014 کره جنوبی و المپیک 2016 است و فعلا به دنبال مدال نیستیم اما رساندن جوانان به سطح اول جودوی دنیا از اهداف ماست که تلاش دوچندان و کار زیادی را طلب می‌کند.

میراسماعیلی در پاسخ به سئوالی مبنی بر اداره شورایی تیم ملی جودو اینطور پاسخ داد: تیم ملی شورایی اداره نمی‌شود. من به عنوان مدیر تیم‌های ملی پاسخگوی تمام نتایج و عملکرد تیم ملی هستم. ما در کادر فنی از دلیر و آخوندزاده خواهش کردیم همکاری خود را با ما ادامه دهند و میران هم مشاور فنی بنده و ناظر بر کار سنگین وزن‌ها در تیم ملی است.

مدیر تیم‌های ملی جودو در خصوص اعضای کادر فنی تیم ملی گفت: دکتر بهرامی نژاد به عنوان مربی اختصاصی رودکی کار خود را آغاز کرده است. با دکتر زرندی هم صحبت کرده‌ایم که به عنوان مسئول تغذیه کنار تیم باشد و دکتر تجاری نیز روانشناس تیم خواهد بود. پیروردی همچنان به عنوان مربی بدنساز در کادر فنی حضور دارد و دو استاد "نه وازا" (فنون خاک) نیز پس از بررسی با ما همکاری خواهند کرد.

میراسماعیلی در جواب سئوال دیگری مبنی بر پشتوانه سازی در تیم ملی جودو گفت: من از زمانی که سرمربی تیم ملی بودم اعتقاد راسخ به پشتوانه سازی داشتم و در همین تیمی که قرار است به مسابقات قهرمانی آسیا اعزام شود غیر از نفرات المپیکی، سایر جودوکاران جوانانی هستند که می‌توانند به ما کمک کنند. در واقع ما جوانگرایی خود را از هم اکنون آغاز کرده‌ایم. ضمن اینکه در بخش مربیان هم بعد از مسابقات قهرمانی آسیا برنامه ویژه‌ای برای استفاده از مربیان سازنده و قهرمان پرور داریم.

وی در پاسخ به سئوال دیگری در خصوص استفاده از مربیان خارجی گفت: در بخش بانوان قرارداد مربیان کره‌ای که حضور دارند به مدت سه ماه دیگر تمدید شد اما در بخش مردان معتقدم اگر قرار باشد مربی خارجی به ایران بیاید، باید بهترین باشد. یعنی ما تنها مربی طراز اول خارجی استخدام خواهیم کرد.

سرپرست نایب رئیسی فدراسیون جودو در خصوص کسب سهمیه المپیک توسط رودکی گفت: حضور محمدرضا رودکی در المپیک لندن قطعی است اما نفرات بعدی برای حضور در لندن باید در مسابقات قهرمانی آسیا تلاش کنند تا سهمیه را بدست آورند، البته با توجه به وضعیتی که بر جودو حاکم است نمی‌توانیم پیش بینی کنیم که آیا در آخرین مسابقات قاره آسیا می‌توانیم مدال کسب ‌کنیم یا خیر.

وی در پایان ضمن تشکر از حمایت رسانه‌ها گفت: خبرنگاران تنها یار دوازدهم برای فوتبال نیستند، بلکه برای جودو هم یار دوازدهم به شمار می‌‎آیند. امیدوارم با مشورت و انتقادهای سازنده همه دوستان رفاه و همدلی را در جودو برپا کنیم. البته ما هم در تلاش هستیم تا صادقانه و دوستانه پاسخگوی مسائل ریز و درشت جودو باشیم.